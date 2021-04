Minden nő nevében kikérte magának a 'sofagate' incidenst Ursula von der Leyen

Méltatlannak tartja az ankarai „sofagate” incidenst Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke az Európai Tanács elnökével együtt április elején azért látogattak Ankarába, hogy találkozzanak Recep Tayyip Erdogan török elnökkel – annak érdekében, hogy javítsák a kapcsolatot Törökországgal.



A tárgyalóteremben – ahová a három vezető belépett – csak két szék volt kikészítve az uniós és a török zászló mellé. Erdogan elnök és Charles Michel helyet is foglaltak, miközben Ursula von der Leyen, akinek diplomáciai rangja megegyzik a két férfiével, állva maradt, majd a kanapéra tudott leülni.



"Megbántottak, egyedül éreztem magam – nőként és európaiként. Mert ez nem az ülésrendről vagy protokollról szól, itt arról van szó, hogy kik vagyunk, és ez érinti azokat az értékeket, amelyeket az uniónk képvisel. Ez a szituáció rámutatott, milyen hosszú utat kell még megtennünk, mire a nőket egyenrangúként kezelik mindig és mindenhol”



Charles Michel bocsánatot kért az incidensért, szerinte ugyanakkor ha másképp reagált volna, az hátráltatta volna a diplomáciai erőfeszítéseiket.



„Tudom, hogy a történekkel kapcsolatban sokan úgy gondolják, másképp kellett volna reagálnom. Ezt a kritikát természetesen hallom. Ott és akkor azonban – az utólagos belátás hiányában – úgy döntöttem, nem lépek, hogy ne okozzak politikai incidenst” - értékelte a helyzetet az Európai Tanács elnöke.



Ursula von der Leyen beszédében kiemelte még, hogy egy szörnyű jelzésnek tartja, hogy Törökország bejelentette: kilép a nőket és gyereket az erőszaktól védő Isztambuli Egyezményből. A bizottság elnöke szerint szükséges, hogy az EU nemzetközi szervezetként csatlakozzon az egyezményhez.

My visit to Turkey showed how far we still have to go before women are treated as equals. Always. Everywhere.



My story made headlines. But there are so many stories of women, most of them far more serious, that go unobserved.



We have to make sure these stories are also told!