Koronavírus-járvány

Ukrajnában tovább lassult a fertőzés terjedése

Ukrajnában hétfőre tovább lassult a koronavírus-fertőzés terjedése, mintegy ötezer, a megelőző napinál csaknem háromezerrel kevesebb új beteget jegyeztek fel, és az elhunytak száma sem érte el a kétszázat.



A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napban 5062-vel 2 030 333-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Noha az elmúlt három napban is folyamatosan kevesebb új fertőzöttet jegyeztek fel, ez így is lehet csak átmeneti enyhülés a járvány terjedésében, ugyanis hétvégenként általában kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet is végeznek. A halálos áldozatok száma 195-tel 42 518-ra emelkedett. A megelőző napon is 231, korábban viszont négyszáz körüli, illetve afölötti volt az egy nap alatt elhunytak száma. Eddig 1 579 438-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem hétezren, az aktív betegek száma így ismét csökkent több mint kétezerrel, 408 377-re.



Kórházba viszonylag nem sok, 2061 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, számuk a megelőző napokban még 3500-4000 körüli volt.



A legtöbb új beteget, 676-at a megelőző napokhoz hasonlóan megint az ország keleti részében lévő Dnyipropetrovszk megyében jegyezték fel.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál hétfőn Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter tájékoztatására hivatkozva közölte, hogy az oltási kampány február 24-i kezdete óta mostanáig 528 028-an kapták meg a koronavírus elleni oltás első, öten a második dózisát is. Előző nap 1114 embert oltottak be, viszont a fővárosban, Kijevben és nyolc megyében egyetlen oltást sem adtak be.



Hétfőtől újabb régió, a nyugat-ukrajnai Lviv megye került át a legsúlyosabb, "vörös" besorolásból a jóval enyhébb "sárgába" Kárpátalja és még négy megye mellé a kormány döntése alapján. A megyeszékhely, Lviv (Lemberg) városának polgármestere azonban közölte, hogy a hétfői ülésen döntenek: enyhítenek-e a szigorításokon. A főváros, Kijev és a 24-ből 9 megye marad így még "vörös" besorolásban, a többi "narancs" kategóriában.



Oleh Ruban, a fogyasztóvédelmi szolgálat kijevi részlegének igazgatója egy tévéműsorban ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy az e hét végi ortodox húsvét alatt szigorítani fognak a korlátozó intézkedéseken, mert vasárnap több templomban nem tartották be a karanténszabályokat - a távolságtartást és a maszkviselést -, túl sokan voltak egyszerre a szertartásokon. Figyelmeztetett, hogy a szabálysértésekért egyaránt megbírságolják az egyházat és a szertartáson részt vevő híveket is.