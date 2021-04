Koronavírus-járvány

Gates: jövőre az egész világon normalizálódik a helyzet

Bill Gates szerint a koronavírus elleni vakcinák már az idén egyre több fejlődő országban is tömegesen hozzáférhetővé válnak, és jövőre az egész világon visszatér az élet a teljesen normális kerékvágásba.



A Microsoft informatikai óriáscég társalapítója, a járványügyi felkészültséget szolgáló innovációk támogatására alakított nemzetközi koalíció (CEPI) egyik fő kezdeményezője a Sky News brit hírtelevízió vasárnapi politikai magazinműsorában kifejtette: a gazdagabb országokban, köztük az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában nagy lendülettel haladnak az oltási kampányok, és ennek köszönhetően ezek az országok már az idén nyáron abban a helyzetben lesznek, hogy oltóanyagtöbbletüket megoszthatják más országokkal.



A brit kormány nyolc különböző vakcinából eddig összesen csaknem 460 millió adagot rendelt, több mint a háromszorosát annak a mennyiségnek, amely a teljes brit lakosság kétszeri beoltásához szükséges.



Matt Hancock brit egészségügyi miniszter nemrég egy sajtótájékoztatón maga is úgy fogalmazott, hogy "ez nyilvánvalóan több, mint amennyire a brit lakosságnak szüksége van", és a brit kormány kész a hazai szükségleteket meghaladó vakcinakészleteket megosztani más országokkal.



Nagy-Britanniában a teljes lakosságnak több mint a fele, a felnőtt lakosságnak csaknem a kétharmada már megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát.



Bill Gates a Sky News vasárnapi interjúműsorában kijelentette: arra nem számít ugyan, hogy az oltási kampányok várható globális kiteljesedése teljesen eltünteti a koronavírust és a fertőződésből kialakuló Covid-19 betegséget, de abban biztos, hogy a fertőződési és a megbetegedési esetszámokat 2022 végéig mindenhol sikerül nagyon alacsony szintre szorítani, és addigra az egész világ visszatérhet a teljesen normális életvitelhez.



Kifejtette ugyanakkor azt az aggályát is, hogy a helyzet normalizálódása után az emberek gyorsan elfelejtik a koronavírus-járványt, ahogy ez például az ebolavírus okozta járvány esetében is történt.



Gates szerint éppen ezért elsődleges fontosságú, hogy a világ felkészülten várja a jövőbeni járványokat. Fontosnak nevezte ebből a szempontból, hogy kiépüljön egy globális vakcinagyártó hálózat.



Hangsúlyozta mindazonáltal, hogy véleménye szerint a mostani generáció, amely átélte a koronavírus-járványt, emlékezni fog rá, különösen azért, mert a járvány alatt ezermilliárdos vagyontömegek vesztek oda.