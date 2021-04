Koronavírus-járvány

Csehországban lényegesen lelassult a koronavírus-járvány terjedése

Lényegesen lelassult a héten a koronavírus-járvány terjedése Csehországban: pénteken kevesebb mint 2600 új igazolt fertőzést mutattak ki a laboratóriumok, ami szeptember óta a legalacsonyabb szám. Heti összehasonlításban mintegy 600-zal kevesebben fertőződtek meg pénteken, mint egy hete - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján szombaton reggel nyilvánosságra hozott statisztikából.



Fokozatosan enyhül a kórházakra nehezedő nyomás, és egyre több a szabad ágy. A lélegeztetőgéppel ellátott speciális ágyak több mint egyharmada már felszabadult. Pénteken a kórházakban 3470 beteget kezeltek, a súlyos esetek száma 765. Ezek a mutatók legutóbb tavaly október elején voltak ilyen alacsonyak. A helyzet javulása lehetővé tette az intézményeknek, hogy visszatérjenek a megszokott kezelésekhez, az előre tervezett műtétekhez.



Fontos tényező, hogy folyamatosan csökken a napi elhalálozások száma is, már három hete száz alatt mozog. Pénteken eddig 31 halálesetet jelentettek, de ez a szám a későbbi pontosítások után rendszerint mindig megemelkedik. A kór tavaly márciusi kitörése óta összesen 28 920 ember halt meg a Covid szövődményeiben Csehországban.



Petr Arenberger szakminiszter kiemelte, hogy a járvány terjedési mutatója továbbra is egy alatt (0,8) mozog.



Az oltási folyamat azonban változatlanul lassúbb a tervezettnél, elsősorban a vakcinahiány miatt. Ezen a héten csak két napon sikerült több mint 60 ezer adag oltóanyagot beadni az orvosoknak, holott Andrej Babis miniszterelnök korábban azt mondta, hogy húsvét után már napi százezerre emelkedik az oltások száma. Péntekig 2,78 millió vakcinát adtak be, mindkét adagot 940 ezren kapták meg. A szaktárca szerint április végéig további mintegy 700-750 ezer vakcinát kap Csehország, ahol csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott oltóanyagot használják.



Bár a szükségállapot már megszűnt, az óvintézkedések többsége, köztük a kötelező maszkhasználat változatlanul érvényben van. Az általános iskolások egy része is visszatért a tantermekbe, de a többség még mindig távoktatásban tanul. Az iskolák fokozatos nyitása elsőrendű célnak számít Csehországban.



Egy országos felmérés azt mutatta, hogy a szükségállapot megszűnése után lazult a lakossági fegyelem, s az emberek a korábbinál jóval nagyobb mértékben látogatják egymást. Az üzletek, vendéglők és a szolgáltatások részletes nyitását a kormány több hullámban májusra tervezi. Az egészségügyi miniszter szerint a lakossági fegyelem lazulásának és az óvintézkedések enyhülésének egyelőre nincsenek negatív következményei. Várható, hogy a kötelező maszkhasználat legalább a nyár elejéig kötelező lesz Csehországban - mondta Arenberger egy szombati interjúban.