Májusban befejezhetik a kiemelt csoportok oltását Németországban

Májusban befejezhetik a leginkább veszélyeztetett csoportok oltását az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott betegség (Covid-19) elleni oltási kampányában Németországban, és júniustól minden felnőtt lehetőséget kaphat a védőoltás megszerzésére - mondta a szövetségi egészségügyi miniszter csütörtökön Berlinben.



Jens Spahn a törvényhozás tartományi kormányokat összefogó kamarájában (Bundesrat) elmondott beszédében kiemelte, hogy a hatvan éven felülieknél átlépte az 50 százalékot mindazok aránya, akik legalább egy adag oltást kaptak már. Május végére az összes elsőbbségi csoportban beolthatnak mindenkit, aki hajlandó beadatni a Covid-19 elleni vakcinát, és júniusban visszavonhatják a veszélyeztetettségen alapuló oltási rendet.



Előzőleg több hírportál azt jelentette, hogy már májusban megnyithatják az oltás lehetőségét minden felnőtt előtt, mert a várható vakcinabőség miatt nem lesz szükség többé a veszélyeztetettségen alapuló sorrendre. Erről a miniszter azt mondta, hogy minél hamarabb elérik ezt az állapotot, annál jobb, de nem szabad teljesíthetetlen elvárásokat kelteni.



A szövetségi kormány három elsőbbségi kategóriát határozott meg a december végén elindított oltási kampányt szabályozó rendeletében. A hatvanon felüliek az utolsó, harmadik prioritási kategóriába tartoznak. Ide sorolták a többi között a rendvédelmi szervek és a katasztrófavédelem dolgozóit, a tűzoltókat, a katonákat és az élelmiszer-kiskereskedelemben dolgozókat is.



Jens Spahn szavai szerint mindezen csoportok beoltásával bő öt hét alatt végezhetnek. A miniszter elmondta, hogy a felnőtt lakosság egészét tekintve április végére 25 százalékra, május végére 33 százalékra emelkedhet a legalább egy adag oltással már rendelkezők aránya. Júniusban a tartományi fenntartású oltási központok és az ötvenezernél is több háziorvosi praxis mellett az üzemorvosok is rendszeresen részt vesznek majd a kampányban - mondta.



A miniszter az úgynevezett vészfékrendszerről szóló vitában szólalt fel. A szövetségi parlament (Bundestag) szerdán fogadta el a fertőző betegségek és járványok elleni védekezésről szóló törvény módosításával kialakított rendszert, amely a szövetségi kormánytól és a tartományi kormányoktól függetlenül, automatikusan beindul minden közigazgatási egységben, ahol tartósan - egymás után három napon keresztül - száz fölött van az előző hét napon regisztrált új fertőződések százezer lakosra vetített száma, azaz a hétnapi fertőzésgyakoriság.



A Bundesrat a vita után úgy döntött, hogy nem utalja vissza a Bundestaghoz a jogszabályt, amely ezzel a döntéssel Frank-Walter Steinmeier államfő elé került. A szövetségi elnök rögtön alá is írta a törvényt, amely hatályba lép, amint közzéteszik a jogszabályok hivatalos közlönyében.

A vészfékrendszer országosan egységes rendszerbe szervezi és megszigorítja a fokozott fertőzésveszély esetén érvényesítendő szabályokat. A legfőbb szigorítás, hogy száz feletti hétnapi fertőzésgyakoriság esetén részleges kijárási korlátozást kell elrendelni este tíz és reggel öt óra között. A részlegesség azt jelenti, hogy a kutyasétáltatás, az egészségügyi séta és a kocogás éjfélig még engedélyezett, és halaszthatatlan ügy, például munkavégzés céljával bármikor el lehet menni hazulról.



A vészfékrendszer egy sor további szabályt is tartalmaz, így például a nem létfontosságú árucikkeket forgalmazó boltok csak az úgynevezett click & collect üzemmódban tarthatnak nyitva, vagyis csupán kiadhatják a vevőknek az előre megrendelt árut.



A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki adatai szerint a hétnapi fertőzésgyakoriság országos szinten 161,10-en áll, minimálisan nőtt az egy héttel korábbi 160,10-hez képest.



Az intézet kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 29 518 fertőződést szűrtek ki tesztekkel, ez ugyancsak minimális növekedés az egy héttel korábbi 29 426-hoz képest. Az új esetekkel együtt 3 217 710 ember szervezetében mutatták ki a vírust.



Ugyanakkor a SARS-Cov-2 által okozott betegséggel (Covid-19)összefüggésben egy nap alatt regisztrált halálesetek száma 259-re csökkent az egy héttel korábbi 293-ról. Az új halálesetekkel 80 893-ra emelkedett a járvány áldozatainak száma Németországban.