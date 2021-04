Állati

A világ legapróbb szuperhőseit mutatja be a Londoni Állatkert legújabb látványossága

A világ legapróbb szuperhőseit, köztük a tengeri fajok nagy részének élő- és szaporodóhelyet biztosító korallokat, valamint szorgalmas hangyákat, pókokat és bogarakat mutat be izgalmas módon a nagyközönségnek a Londoni Állatkert jövő hónapban nyíló legújabb látványossága.



Az intézményt működtető Londoni Állattani Társaság (ZSL) szerint a Tiny Giants: From Minibeasts to Coral Reefs (Apró óriások: a minibestiáktól a korallzátonyokig) elnevezésű attrakció május 17-én nyitja meg a kapuit, olyan fajokat ünnepelve, amelyek nélkül az emberiség nem tudna élni.



A látogatók egyebek között bogárperspektívából láthatják majd a világot, amint belépnek egy hatalmas levelekkel és virágokkal teli kertbe. Megismerkedhetnek az ugrópókfélékkel, a sáskarákokkal és az óceánokat, tengereket és folyókat takarító, "ezermester" vízi élőlényekkel.



Az egyik akváriumban méretes zátony ad otthont bohóchalaknak és palettás doktorhalaknak. A színpompás halak olyan korallok alkotta erdőben úszkálnak, amelyeket az illegális kereskedelemből mentettek ki az állatkert szakértői.



Nagy-Britannia egyetlen "pókátjárójában" a látogatók üvegfalak nélkül vehetik szemügyre a káprázatos hálóikban pihenő arany hálószövő pókokat.



A látványosság egy olyan alternatív világot is bemutat, ahol már nem léteznek rovarok, hogy a látogatók megértsék, mennyire mások lennének a mindennapok ezek nélkül a nagyrészt láthatatlanul ténykedő állatok nélkül, amelyek megtisztítják a természetet, felfrissítik a termőföldet és jelentős mértékű beporzást végeznek.