Koronavírus-járvány

Ukrajnában már több mint 41 ezren haltak bele a betegségbe

Ukrajnában csütörtökre tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint 16 ezer új beteget jegyeztek fel, mintegy négyezerrel többet a megelőző napinál, a halálos áldozatok száma ismét több mint négyszázzal nőtt, és velük a járvány tavaly tavaszi kezdete óta elhunytak száma mostanra meghaladta a 41 ezret.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 16 235 új esettel 1 990 353-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 470-nel 41 266-ra. A halálos áldozatok száma hétfőre lépte át a negyvenezres határt, a harmincezret pedig egy hónapja, március 22-én haladta meg. Eddig 1 533 303-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem 19 ezren, így most az aktív betegek száma a megelőző két naphoz hasonlóan megint csökkent, mintegy háromezerrel 415 784-re.



Kórházba az elmúlt napban viszont megint sok, 3904 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, számuk a megelőző napon is 4400 fölötti volt.



A legtöbb új beteget, 1673-at ismét az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Viktor Ljasko országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese csütörtökön a Facebookon közölte, hogy mostantól vállalatok dolgozói is feliratkozhatnak csoportosan koronavírus elleni védőoltásra, ha a jelentkezők létszáma egy cégnél eléri legalább az ötvenet. Az oltások beadásához mobil oltócsapatok fognak kimenni a vállalatokhoz. Egy oltócsapat egy nap alatt mintegy száz embert tud beoltani.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon beszélt szerdán Antonio Guterres ENSZ-főtitkárral, akinek kifejezte aggodalmát a koronavírus elleni vakcinák nem egyenletes elosztása miatt a világ országai között - tájékoztatott az elnöki iroda. Megvitatták az utóbbi időben a Donyec-medencében, illetve az ukrán határ mentén az orosz csapatösszevonások miatt kiéleződött helyzetet. Zelenszkij jelezte, hogy egyetért a főtitkárnak a koronavírus-járvány miatti globális tűzszünetre tett felhívásával.