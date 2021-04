Koronavírus-járvány

Hollandiában jövő szerdától kezdve lazítások lépnek életbe

Egyebek között megszűnik a három hónapja érvényben lévő kijárási tilalom, és megnyitnak a vendéglátóipari egységek teraszai is. 2021.04.20 21:01 MTI

Hollandiában jövő szerdától kezdve a kormány lazítja a koronavírus-járvány terjedését lassítani hivatott korlátozó intézkedéseket, egyebek között megszűnik a három hónapja érvényben lévő kijárási tilalom, és megnyitnak a vendéglátóipari egységek teraszai is.



A döntés értelmében az éttermek és bárok egyszerre legfeljebb 50 főt fogadhatnak teraszaikon, amelyek déltől este hatig maradhatnak nyitva, továbbá megnyílnak a nem alapvető árucikkeket kínáló boltok is.



A lazításokat Mark Rutte ügyvivő kormányfő jelentette be. Kedd esti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az enyhítések kockázattal járnak, ezért továbbra is szükséges az óvatosság. Hollandiában az új esetek száma továbbra is magas, a pozitív vírustesztek napi átlaga az utóbbi pár napra nézve közel 6900 volt. A kórházi felvételek száma is emelkedett, jelenleg mintegy 2700 ember szorul ápolásra egészségügyi intézményekben.



Az Európai Gyógyszerügynökség keddi tájékoztatására alapozva Hollandia folytatja az oltást a Johnson & Johnson cég vakcinájával. Hugo de Jonge egészségügyi miniszter megerősítette az ügynökség álláspontját, miszerint az oltóanyag előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait. Ez idáig körülbelül 4,5 millió vakcinát használtak fel a 17,5 millió lakosú országban, az átoltottság 6,3 százalékos.



Hollandiában a járvány kezdete óta több mint 1,4 millió ember fertőződött meg, és több mint 20 ezren hunytak el a járvány okozta betegségben.