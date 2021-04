Koronavírus-járvány

Romániában tovább lassult a járvány, de rekordot döntött a halálozások száma

Romániában immár három hete csökken az újonnan azonosított koronavírus-fertőzések üteme, de továbbra is növekszik a járvánnyal összefüggő elhalálozások mozgóátlaga, kedden pedig rekordot is döntött a 24 óra alatt regisztrált Covid-halálesetek száma.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése szerint az utóbbi napon 237 nyilvántartott koronavírusos beteg vesztette életét, ami másfélszerese az utóbbi két hét átlagának, és több mint tíz százalékkal haladja meg a tavaly december 8-án regisztrált korábbi csúcsot. Romániában a járvány tavaly őszi második hulláma idején négy olyan nap volt, amikor 200-nál több halálesetet jelentettek.



Az országban egyébként április eleje óta minden nap az előző két hét átlagánál kevesebb új fertőzést diagnosztizáltak. Kedden számuk nem érte el a háromezret, ami csaknem 25 százalékkal marad el a most átlagosnak minősülő 3780-tól.



A statisztikából arra lehet következtetni, hogy a kórházakra nehezedő nyomás csak lassan enyhül: az április 5-én feljegyzett 14 ezer fölötti csúcsról 12 ezerre esett vissza a kórházakban kezelt fertőzöttek száma, egy hete az intenzív terápián lévőké is csökkenni kezdett: a múlt keddi csúcshoz képest immár százzal kevesebb, 1432 súlyos esetet ápolnak a Covid-kórházakban.