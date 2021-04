Az utolsó pillanatban mentette meg a hős vasutas a sínekre zuhant kisgyerek életét - videó

Saját életét kockáztatva mentette meg egy vasutas egy sínekre zuhant hatéves kisgyermek életét Indiában.



Az édesanyjával sétáló gyerek túl közel került a peron széléhez, és bezuhant a sínek közé, miközben egy vonat közelített felé.



Mayur Shelke a síneken át rohant a kisfiúhoz, és felemelte a peronra, majd - az utolsó pillanatban - ő maga is kimászott.



Shelke később elmondta, bár bevillant az agyába, hogy ő is meghalhat, egyszerűen meg kellett mentenie a kisfiú életét.



A férfit hősként ünneplik.

A Good Samaritan:



At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.



We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0