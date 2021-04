Koronavírus-járvány

A szlovének harmada a lehető leghamarabb beoltatná magát

Egy nemrég készült felmérés szerint a szlovének harmada a lehető leghamarabb beoltatná magát a koronavírus ellen - közölte a helyi sajtó vasárnap. 2021.04.19 13:05 MTI

Ez az arány alacsonyabb mint januárban volt, amikor a megkérdezettek 47 százaléka szerette volna mielőbb felvenni az oltást. A felmérés azonban arra is rámutatott, hogy azóta a lakosság húsz százaléka már megkapta vakcinát.



A Nova24TV kereskedelmi csatorna megbízásából április 12-14. között készült közvélemény-kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók 24,3 százaléka még várna, hogy kiderüljön, a vakcináknak milyen mellékhatásai lesznek. A szlovén állampolgárok 21 százaléka továbbra is elutasítja az oltás felvételét.



Az életkor szerint azok, akik minél előbb be akarják oltani magukat, többnyire 55 év felettiek, míg azok, akik várnának az oltással, 18 és 34 év közöttiek.



Az országban a jövő pénteken megkezdik az érettségiző diákok beoltását is a koronavírus ellen. Az oltás önkéntes, a diákoknak pedig hétfőn délig kell jelentkezniük a lakhelyükhöz legközelebb lévő oltóközpontokban.



Szlovéniában a kormány által közétett adatok szerint vasárnapra 480-nal több mint 229 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon hat beteg hunyt el, s ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4159-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 631-en vannak kórházban, 153-an intenzív osztályon.



Az országba eddig 577 ezer 380 adag oltóanyag érkezett. Az első dózist 370 ezer 814-en, közülük a másodikat 145 ezer 97-en kapták meg.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 1565 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 307 ezer 790-et. Az elmúlt 24 órában 39-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19-betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 6562-re emelkedett. Kórházban 2105 beteget ápolnak, közülük 194-an vannak lélegeztetőgépen.



Az Európai Unió gyógyszerfelügyelete által engedélyezett három oltóanyagból eddig 691 ezer 265 dózis érkezett az országba, amiből 552 ezer 559-et használtak fel; 411 ezer 760-an kapták meg az első dózist, 138 ezer 706-an pedig már a másodikat is.