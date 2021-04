Koronavírus-járvány

Szlovéniában életbe léptek az enyhítések

Szlovéniában hétfőtől életbe léptek az enyhítések, 9 régióban a 12-ből kinyithattak a vendéglátóhelyek teraszai és kerthelyiségei, és száz főig engedélyezték a nyilvános összejöveteleket - közölte a helyi sajtó. Horvátországban a helyi lapok szerint káoszba fulladt a kormány oltási programja.



Szlovéniában tavaly október 23. óta - egy rövidebb márciusi időszakot kivéve, amikor két megyében engedélyezték az éttermek és kávézók számra a teraszok megnyitását - a vendéglátóhelyek mindvégig zárva tartottak, csak elvitelre készíthettek ételt.



A teraszok most reggel héttől este hétig tarthatnak nyitva, a vendéglátóhelyek dolgozóinak pedig hetente teszteltetniük kell magukat.



Ami az összejöveteleket illeti, zárt térben kötelező a maszkviselés, és harminc négyzetméterre csak egy fő juthat. Nyílt térben tíz négyzetméterre juthat egy ember, és nem kötelező a maszk viselése.



Hétfőre 234-gyel, több mint 229 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon nyolc beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4167-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 652-en vannak kórházban, 157-en intenzív osztályon.



Az országban eddig a lakosság 17,7 százalékát oltották be. Az első dózist 372 102-en, közülük a másodikat 145 134-en kapták meg.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 410 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 308 200-at. Az elmúlt 24 órában 39-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19-betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 6601-re emelkedett. Kórházban 2179 beteget ápolnak, közülük 199-an vannak lélegeztetőgépen.



A hétfői horvát lapok szerint káoszba fulladt a kormány oltási programja.



A Jutarnji List azt írta: a 65 évnél idősebbek mindössze 39 százalékát sikerült beoltani, miközben már a vége felé jár az oltási kampány második fázisa. A lap egyrészt a vakcinaszállítmányok akadozásával magyarázta az alacsony átoltottságot, másrészt azzal, hogy a legtöbben elutasították az AstraZeneca-féle oltóanyag felvételét, amely vakcinából a legtöbbet rendelt Zágráb.



Ugyanakkor problémák vannak a regisztrációval is - figyelmeztetett az újság. Először azt mondták, elég, ha csak a háziorvosánál jelentkezik valaki az oltásra, majd elindítottak egy honlapot is. Azok, akik nem a webes felületen regisztráltak, sehogy sem kerülnek sorra - írták, hozzátéve, hogy az online platform sem működik az elvárásoknak megfelelően.



A tömeges oltópontokon hétvégén nem oltanak, az N1 horvát hírcsatorna hétfőn arról számolt be, hogy Zágráb egyetlen ilyen tömeges oltóközpontjában csak délután kezdenek oltani, miközben többen már reggelre kaptak időpontot.

Az országban a felnőtt lakosság (3,4 millió ember) közel 13 százalékát oltották be. Az Európai Unió gyógyszerfelügyelete által engedélyezett három oltóanyagból eddig 691 265 dózis érkezett az országba, amiből 552 559-et használtak fel; 411 760-an kapták meg az első dózist, 138 706-an pedig már a másodikat is.



A kormány tervei szerint június végéig beoltanák a lakosság 55 százalékát. Ehhez azonban naponta 17 747 embernek kellene felvenni a vakcinát, ami logisztikailag ugyan kivitelezhető lenne, de kérdéses, hogy lesz-e elég jelentkező - írta a lap.



Az egészségügyi ellátórendszerben és az oltási programban felmerült problémák miatt a legnagyobb ellenzéki tömörülés, a Szociáldemokrata Párt (SDP) Vili Beros egészségügyi miniszter menesztését kezdeményezi.