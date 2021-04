Oroszország

Ismét haldoklik Navalnij

„Alekszej haldoklik” – állítja Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus orvosa Jaroszláv Asikmin, és szóvivője, Kira Jarmis (Kira Yarmysh) Facebook-posztjában.



„Az ő állapotában ez napok kérdése”, írta. Hozzátette: amikor Navalnijt megmérgezték, Putyin elengedte őt külföldi kezelésre, mert rájött, hogy nem jönne jól neki Navalnij halálának közvetítése a sajtóban. „Most ugyanez történik, mindenki előtt, csak lassabban, és sokkal nehezebb hozzáférni Alekszejhez. És úgy tűnik, emiatt mindenki úgy érzi, hogy semmi nem történik. Az emberek nem érzik úgy, hogy újra egy gyilkosság szemtanúi.”

Navalnij lassan három hete kezdett éhségsztrájkba, mivel a börtönben nem volt más eszköze a harcra. Hiába lenne joga orvost hívni vagy gyógyszert kérni, mindkettőt megtagadják tőle, annak ellenére, hogy a kezdeti hátzsibbadása nemcsak a jobb lábára, hanem a bal lábának egyes részeire is átterjedt, emellett pedig köhögött, és láza is volt.



A Telex szerint Navalnij véreredményeit családján keresztül megkapta egy orvos, Jaroszláv Asikmin, aki arról számolt be, hogy a férfi szervezetében annyira magas a kálium szintje, hogy az szívmegállást okozhat, emellett a kreatinin szintje is megemelkedett, ami vesekárosodásra utal. Anasztazia Vasziljeva, a Navalnijt támogató Orvosok Szövetsége szakszervezet vezetője a Twitteren azt írta, hogy „azonnal intézkedni kell”.



A politikus csapatát hétvégén nem engedik be Navalnijhoz, és most félnek, hogy védencük hétfőre meghal. A szóvivő posztja alján biztatja az embereket arra, hogy írják alá a petíciót, amiben követelik, hogy Navalnij egészségügyi ellátásban részesüljön. Ezt olyan hírességek írták alá eddig, mint J. K. Rowling, a Harry Potter-könyvek szerzője, Herta Müller, Louise Glück és Szvjatlana Alekszijevics Nobel-díjas írók, továbbá Björn Ulvaeus, az egykori svéd popegyüttes, az Abba tagja és Benedict Cumberbatch színész.



Jarmis szerint Putyin riválisának lassú haldoklását majd elkenik a hatóságok. Közben a Putyin-párti Izvesztyija újság egy héttel ezelőtt még azt írta, hogy a 44 éves Navalnijt átszállították egy orvosi részlegre valamilyen légzőszervi betegség tüneteivel.



Navalnij ellen már augusztusban Szibériában mérgezéses merényletet követtek el, amelyet túlélt, és németországi kezelésben részesült. Szervezetében több európai laboratórium kimutatta a halálos novicsok idegmérget, de a merényletet nem vizsgálta az orosz hatóság. A politikust március 15-én szállították át a Moszkvától keletre fekvő pokrovi börtönbe, amit az ellenzéki politikus „barátságos koncentrációs tábornak” nevezett.