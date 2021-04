Koronavírus-járvány

Romániában gyorsul, de a kifulladás jeleit mutatja az oltási kampány

Romániában a héten csaknem másfélszeresére emelkedett, péntekig megközelítette a 80 ezret a koronavírus ellen beadott vakcinák napi üteme, ugyanakkor a bukaresti média szerint félő, hogy idő előtt kifullad az oltáskampány, a várólistákra feliratkozottak száma ugyanis egy hét alatt a felére csökkent.



Pénteken már csak 300 ezer ember szerepelt az oltáskampány előjegyzési portáljának várólistáin, túlnyomó többségük a BioNTech/Pfizer oltóanyagát használó oltóközpontokhoz regisztrált, és meghaladta a 100 ezret a várakozás nélkül előjegyezhető oltási időpontok száma, ezek közül csaknem 60 ezerben az AstraZeneca oltóanyagát kaphatják meg a jelentkezők.



Florin Citu miniszterelnök pénteki, kolozsvári sajtóértekezletén azt mondta: nem tart az oltáskampány kifulladásától. Szerinte éppen az a cél, hogy csökkenjenek a várólisták, és mindenki néhány napon belül megkaphassa a védőoltást. Hozzátette: Kolozsvár a lakosság 30 százalékos átoltottságával élen jár az országban, és hamarabb "megnyithatja a gazdaságot". A román miniszterelnök szerint országos szinten 35 százalékos átoltottságtól kezdődően teszik meg az első lépéseket a járványügyi korlátozások lazítása terén.



Romániában jelenleg napi 115 ezer vakcinát lehetne beadni, úgyhogy Citu szerint "realista-pesszimista" célkitűzés az, hogy május végéig a beoltottak száma elérje az ötmilliót.



Romániában péntektől előjegyzés nélkül is megkaphatja bárki az AstraZeneca vakcináját, amennyiben az illető oltóközpontban vannak szabad helyek, és senki sincs a várólistán. Ugyancsak péntektől az előjegyzési portálra feliratkozottak nemcsak azt láthatják, hogy az egyes oltóközpontban melyik vakcinát használják, hanem azt is, hogy még hányan vannak előttük ott, ahol feliratkoztak a várólistára.



A húszmilliós Romániában pénteken meghaladta a két és fél milliót a legalább egy dózissal beoltottak száma, közülük több mint másfél millió a második adagot is megkapta.