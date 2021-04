Koronavírus-járvány

A brüsszeli lakosok nem választhatnak az oltóanyagok közül

A helyi sajtóban korábban közöltekkel ellentétben a brüsszeli régióban élőknek nincs lehetőségük választani a koronavírus elleni oltóanyagok közül - közölte pénteken a The Brussels Times című napilap.



A lap arról tájékoztatott, hogy a belga főváros lakosai közül azok, akik megkapják az oltásra szóló értesítést, megválaszthatják a vakcináció időpontját és a számukra legkönnyebben elérhető oltóközpontot, azonban az értesítés nem tünteti fel a beadandó oltóanyag típusát. Mindezt a belga egészségügyi hatóság is megerősítette pénteken.



A belgiumi oltási munkacsoport március közepén közölte, hogy a vakcinatípus is megjelenik az oltási meghívókon, mivel az AstraZeneca cég oltóanyagával kapcsolatban felmerült lehetséges mellékhatások többeket elbátortalanított a beoltástól. A munkacsoport akkor felhívta a figyelmet, hogy szeretnék elkerülni azt, hogy a lakosok "válogassanak" az oltóanyagok között.



Az országban háromféle vakcinát, a Moderna, az AstraZeneca és a Pfizer/BioNTech cég oltóanyagát használják. Az országban 5,92 százalékos az átoltottság.



Hollandiában a közegészségügyi hatóság a héten közölte, hogy az országban élőknek azt az oltóanyagot kell elfogadniuk, amelyet felajánlanak nekik, mindaddig, míg nem érkezik több dózis vakcina az országba. Az országban az oltást igénylő állampolgároknak eddig 5,92 százalékát oltották be a koronavírus elleni vakcina mindkét adagjával.