Koronavírus-járvány

Szlovéniában a jövő héttől beoltják az érettségiző diákokat

Szlovéniában a jövő pénteken megkezdik az érettségiző diákok beoltását a koronavírus ellen - jelentette be Vesna Kerstin Petric, az egészségügyi minisztérium munkatársa a válságkabinet pénteki sajtótájékoztatóján.



Petric kiemelte: a veszélyeztetett, krónikus beteg gyerekek szülei is bekerültek az elsőbbséggel oltandók csoportjába.



A kormány döntését azzal indokolta a szaktárca munkatársa, hogy azt szeretnék, ha a diákok nyugodt körülmények között, biztonságban készülhetnének a május 4-én kezdődő érettségi vizsgákra, amely csaknem 17 ezer tanulót érint az országban.



Mivel a koronavírus elleni oltás önkéntes, arra kérte a diákokat, hogy pénteken, de legkésőbb hétfőn délig jelentkezzenek a lakhelyükhöz legközelebb lévő oltóközpontokban.



A tisztségviselő hozzátette: a 18. életévüket betöltő tanulókat az AstraZeneca-, a 18 éven aluliakat pedig a Pfizer/BioNTech-féle vakcinával oltják be.



Szlovéniában az elmúlt héthez képest csökkent az új fertőzöttek száma. A kormány által közétett adatok szerint péntekre 860-nal több mint 229 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon öt beteg hunyt el, s ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4147-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 639-en vannak kórházban, 154-en intenzív osztályon.



Az országba eddig 577 380 ampulla oltóanyag érkezett, és a lakosság 6,5 százalékát oltották be mindkét vakcinával a koronavírus ellen. Az első dózist 360 450-en, közülük a másodikat 136 582-en kapták meg.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 2698 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 303 598-at. Az elmúlt 24 órában 44-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19-betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 6486-ra emelkedett. Kórházban 2003 beteget ápolnak, közülük 186-an vannak lélegeztetőgépen.



Ezen a héten 11 082 új fertőzöttet regisztráltak, ami 32 százalékkal, közel háromezerrel több, mint egy héttel korábban.



Krunoslav Capak, a közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy június végéig sikerül beoltani a lakosság 55 százalékát. Ez ezer főt jelent megyénként naponta, néhány megye pedig ennél sokkal többre is képes - mondta.



Jelezte, hogy a Pfizer/BioNTech megemelte az országba szállított vakcina dózisok számát április végétől. Hetente százezer, május végétől pedig 200 ezer ampulla várható, június végéig összesen 1,8 millió dózis.



Horvátországban a lakosság mindössze 13 százalékát oltották be. Az Európai Unió gyógyszerfelügyelete által engedélyezett három oltóanyagból eddig 643 834 dózis érkezett az országba, amiből összesen 519 375 ampullát használtak fel; 393 002-en kapták meg az első dózist, 124 459-en pedig már a másodikat is.