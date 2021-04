Koronavírus-járvány

CanSinoBIO szerint vakcinája nem okoz vérrögképződési problémákat

A Cansino Biologics Inc (CanSinoBIO) kínai gyártó szerdai közlése szerint a virálisvektor-technológiára épülő koronavírus elleni vakcinája nem okozott vérrögképződési problémákkal együtt járó, súlyos esetet az eddigi alkalmazása során.



A CanSinoBIO a hongkongi tőzsdére eljuttatott közleményében rámutatott: az általa gyártott oltóanyagban használt adenovírus különbözik az AstraZeneca brit, valamint a Johnson&Johnson amerikai gyártók hasonló technológiára épülő oltóanyagaikhoz használt adenovírusoktól. Hangsúlyozták: egyetlen, vérrögképződési problémával együtt járó, súlyos esetet sem jegyeztek fel az eddigi, mintegy egymillió dózis beadásával összefüggésben.



A közleményt a gyártó azt követően adta ki, hogy az AstraZeneca és a Johnson&Johnson védoltásainak alkalmazása kapcsán több olyan esetről számolt be a sajtó, melyek során az oltást követően egyeseknél súlyos és ritka vérrögök alakultak ki. A kínai gyártó részvényeink értéke a hétfő délelőtti kereskedésben 13,7 százalékkal esett vissza a sanghaji, és 18,4 százalékkal a hongkongi tőzsdén.



A CanSinoBIO korábbi közlése szerint az egy dózisos oltóanyag, amelyet a kínai hadsereggel közösen fejlesztettek ki, a klinikai tesztek eddigi eredményei alapján 65,7 százalékos hatásossággal nyújt védelmet a Covid-19-cel szemben. A súlyosabb megbetegedések kialakulása mindazonáltal az esetek 90,9 százalékban elkerülhető volt. Egy, a vakcina fejlesztésében kulcsszerepet betöltő tudós március elején a kínai állami televíziónak úgy nyilatkozott: a védőoltás egy dózissal fél évre, míg egy második dózis beadását követően akár két évre is védelmet nyújthat a koronavírus ellen, az ismétlő oltásra ugyanakkor fél éven belül nincsen szükség.



A CanSinoBIO oltóanyaga Kínában negyedikként február végén kapta meg a feltételes piaci engedélyt, a Sinopharm nevű kínai gyártó két, valamint a SinoVac nevű kínai gyártó vakcináját követően. Az oltóanyag virálisvektor technológiára épül, melynek során a koronavírus génjeit egy másik, génmódosított vírus - adenovírus - segítségével juttatják az emberi sejtekbe, amelyek erre reagálva antitesteket termelnek. A többi, eddig engedélyezett kínai fejlesztésű vakcina ettől eltérően inaktivált, vagyis az emberi szervezetben szaporodásra képtelen koronavírust tartalmaz.