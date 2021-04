Csehország

Kisebbségbe került a cseh koalíciós kormány

A jobboldali ellenzéki pártok nem zárják ki, hogy ez a helyzet akár idő előtti parlamenti választásokhoz is vezethet. 2021.04.13 MTI

Kisebbségbe került a cseh képviselőházban az Andrej Babis vezette kétpárti koalíciós kormány, miután az ellenzéki Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM), amelyik az ANO mozgalommal megkötött tolerancia-egyezség alapján eddig kívülről támogatta a kabinetet, kedden este hivatalosan felmondta a megállapodást.



A centrista ANO mozgalom és a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) koalíciós kormányának 92 képviselője van a 200 tagú parlamenti alsóházban. Szükség esetén a kormányt kisegítették a kommunisták, akiknek 15 képviselőjük van, s ezzel a kormányoldal a többséget jelentő 107 képviselővel rendelkezhetett.



Vojtech Filip, kommunista pártelnök szerint pártja elveszítette bizalmát az ANO mozgalomban, és bizalmatlansági indítvány esetén már nem fogják támogatni a kormányt. A párt maga azonban nem nyújt be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen.



Andrej Babis kormányfő, az ANO elnöke a kommunisták döntését, amely a legutóbbi fejlemények és viták alapján várható volt, konkrétan nem kommentálta. "Kisebbségi kormány vagyunk, s ezentúl minden szükséges alkalommal keresni fogjuk más parlamenti pártok támogatását" - nyilatkozta a közszolgálati televízióban a miniszterelnök.



Az ANO három éve kötött úgynevezett tolerancia-megállapodást az ellenzéki kommunista párttal, amely bizonyos feltételekhez kötötte a koalíciós kormány támogatását. Ezeket a feltételeket - elsősorban szociális törvények elfogadása, például a nyugdíjak gyorsabb növelése - a kormány a tavalyi év végéig fokozatosan teljesítette. Két kommunista követelés - a hadsereg költségvetése növelésének mérséklése és egy új fejlesztési bank létrehozása - azonban már nem talált megértésre a kormányban, az egyeztetések nem vezettek eredményhez, ezért a kommunisták végül is felmondták a tolerancia megállapodást.



"A komunista párt elveszítette bizalmát partnere iránt" - mondta Vojtech Filip újságíróknak a párt vezetőségének döntését követően.



A jobboldali ellenzéki pártok nem zárják ki, hogy ez a helyzet akár idő előtti parlamenti választásokhoz is vezethet. A soron következő rendes képviselőházi választást Milos Zeman államfő október 8-ra és 9-re írta ki.