Koronavírus-járvány

Olaszországban megkezdték a Szputnyik V-vakcina kipróbálását

Hatszáz önkéntes vesz részt a Szputnyik V orosz védőoltással indított oltási próbában, amelyet a Spallanzani római járványkórház indított. Erről Francesco Vaia kórházigazgató számolt be a keddi sajtótájékoztatóján.



Francesco Vaia bejelentette, hogy a gyakorlatban is megkezdődött a fertőző betegségekre szakosodott Spallanzani és a Szputnyik V-t fejlesztő moszkvai Gamaleja kutatóintézet közötti együttműködés, amelyhez a közép-olaszországi Lazio tartomány is csatlakozott.



A legnagyobb olasz járványkórházként ismert Spallanzani szakértői már február közepén "biztonságosnak és hatékonynak" minősítették a Szputnyik V-t.



A most indult tudományos együttműködés keretében az orosz vakcinának az új típusú koronavírus mutációi elleni hatékonyságát vizsgálják. Ezek során az oltóanyagok "vegyes" alkalmazását is vizsgálják: az AstraZenecával beoltottak a második dózist Szputnyik V-vel kapják meg.



A vizsgálatban hatszázan vesznek részt.



A kórházban tartott sajtótájékoztatón Vaia elmondta, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezésére várva, a Spallanzani már az orosz vakcina használatára készül. "Az olasz egészségügyet szolgáljuk azzal, hogy valamennyi, hatékonynak tartott vakcinát alkalmazzuk, ha jelenleg még kísérleti jelleggel is" - jelentette ki a kórház igazgatója.



Megjegyezte, hogy a közel hatmillió lelket számláló Lazio tartomány lakóinak teljes átoltásához havi másfél millió dózis oltóanyagra lenne szükség, de egyelőre "azt sem tudjuk, mennyi vakcinánk lesz májusban".



Matteo Salvini, a jobboldali kormánypárt, a Liga vezetője köszönetét fejezte ki a Spallanzani kórháznak. Kiemelte, hogy "az orvostudomány az EMA-nál és az Európai Uniónál is gyorsabb". A politikus leszögezte: nem szabad "ellenségként" kezelni a Szputnyik V-t csupán azért, mert orosz védőoltás.



Az egészségügyi hatóságok bejelentése szerint április végéig több mint négymillió adag oltóanyagot várnak Olaszországba, de egyelőre csupán 175 ezer dózis AstraZeneca, valamint 184 ezer adag Johnson&Johnson-vakcina érkezett. Utóbbi használatával kapcsolatban az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) éppen kedden adott ki ajánlást, hogy elővigyázatosságból függesszék fel a vakcina használatát.



Az Olaszország területén található San Marino Köztársaság közlése szerint a 34 ezer lakosból eddig több mint 17 ezret oltottak be, és közülük több mint nyolcezren már második dózist is kaptak. A miniállamban többségében Szputnyik V-t használnak, tizennégyezren az orosz vakcinából részesültek.