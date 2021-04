Koronavírus-járvány

Szlovéniában korhatár nélkül alkalmazzák az AstraZeneca oltóanyagát

Szlovéniában eltörölték azt a korlátozást, hogy csak a 60-64 éves korosztály kaphatja meg a koronavírus elleni AstraZeneca-vakcinát, amellyel ezentúl minden, 18. életévét betöltött felnőttet beolthatnak - jelentette a helyi sajtó kedden a szlovén közegészségügyi intézet (NIJZ) közleményére hivatkozva.



Alojz Ihan, a kormány járványhelyzettel foglalkozó szakbizottságának tagja a POP TV-nek nyilatkozva elmondta: a döntést a szakbizottság javaslatára, valamint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlásainak figyelembevételével hozták meg.



Az EMA a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem talált azonosítható specifikus kockázati tényezőt sem a nemek, sem pedig a kor alapján, ezért nincs ok arra, hogy az AstraZeneca-féle oltást a lakosság egy bizonyos csoportjára korlátozzák - hangsúlyozta a szakember.



Hozzátette továbbá, hogy az oltási stratégiának megfelelően a 60 évnél idősebbek továbbra is elsőbbséget élveznek.



Szlovéniában keddre 1049-cel több mint 226 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon négy beteg hunyt el, s ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4130-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 636-an vannak kórházban, és 146-an intenzív osztályon.



Az országba eddig 577 380 ampulla oltóanyag érkezett, és a lakosság 5,8 százalékát oltották be mindkét vakcinával a koronavírus ellen. Az első dózist 334 706-an, közülük a másodikat 122 185-en kapták meg.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 1936 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 294 874-et. Az elmúlt 24 órában 25-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19-betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 6358-ra emelkedett. Kórházban 1948 beteget ápolnak, közülük 192-en vannak lélegeztetőgépen.



Az Európában engedélyezett három oltóanyagból eddig 595 369 dózis érkezett az országba, amiből összesen 483 825 ampullát használtak fel; 370 544-en kapták meg az első dózist, 111 544-en pedig már a másodikat is.



Zágrábban a héten a harmincévesek is behívót kaptak az oltásra. Az egészségügyi minisztérium ezt azzal magyarázta, hogy nagyon sok idős, krónikus beteg utasította vissza az AstraZeneca-vakcina felvételét, így a számítógépes program automatikusan frissítette az adatbázist, ami miatt sok, az oltásra regisztrált fiatalt is behívtak. Jelezték, hogy már dolgoznak a műszaki hiba elhárításán.



Az országban lassan befejeződik az oltási kampány második fázisa, ebben a szakaszban a 65 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket oltják.