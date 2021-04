170 éves története során először lesz női főszerkesztője a Reutersnek

Először lesz női főszerkesztője a Reuters nemzetközi hírügynökségnek 170 éves történetében Alessandra Galloni személyében - adta hírül a kedden a Reuters.



A 47 éves Galloni Stephen J. Adlert váltja, aki az utóbbi évtizedben vezette a hírügynökséget, és aki még ebben a hónapban nyugdíjba vonul. Vezetése alatt a Reuters több száz újságírói kitüntetést kapott, köztük hét Pulitzer-díjat, a szakma legrangosabb elismerését.



Galloni Rómában született, négy nyelven tud, és széles körű a tapasztalata mind a gazdasági, mind a politikai hírek terén. Korábban dolgozott a Wall Street Journal című amerikai lapnak.



A Reutersnek közel 2500 újságírója van világszerte.

Reuters News will name one of its top editors, Alessandra Galloni, as its next editor-in-chief, making her the first woman to lead the news agency in its 170-year history https://t.co/YcVZNbdlt1 pic.twitter.com/Tqh7McXFVi