Nagy-Britanniában az 50 év felettiek mindegyike megkapta az oltást, vagy van oltási időpontja

2021.04.13 07:10 MTI

Nagy-Britanniában az 50 évesnél idősebb korosztályok és a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja már vagy megkapta a koronavírus elleni oltást, vagy van időpontja az oltás beadására - közölte kedden a brit kormány.



A Downing Street bejelentése hangsúlyozza, hogy ezt a kitűzött határidő előtt sikerült elérni, ugyanis a kormányzati tervekben az szerepelt, hogy ezek a lakossági csoportok április 15-ig jussanak hozzá a vakcinához.



A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (JCVI) által még tavaly összeállított elsőbbségi lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik mellett a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók álltak, majd időrendi sorendben a 75, a 70, a 65, a 60, az 55, végül az 50 éven felüliek következtek.



Boris Johnson brit miniszterelnök keddi nyilatkozatában a nagy-britanniai oltási kampány hatalmas jelentőségű mozzanatának nevezte, hogy teljesült a JCVI által kijelölt összes kockázati csoport oltási terve.



Johnson hozzátette: Nagy-Britannia most már elindulhat annak a célnak a teljesítése felé, hogy július végéig a teljes brit felnőtt lakosság részesüljön a koronavírus elleni oltásban.



A londoni kormányfői hivatal kiemelte, hogy az első és a második dózisokkal együtt csaknem 40 millió adagnyi vakcinát adtak be a december 8-án indult tömeges oltási kampány kezdete óta, és a következő napokban megkezdik az 50 éven aluliak értesítését arról, hogy jelentkezhetnek oltási időpontért.



A Downing Street közleménye is megerősítette: az ország úton van annak a célnak a teljesítése felé, amelynek alapján július 31-ig a teljes felnőtt lakosságnak lehetősége lesz a koronavírus elleni oltás első dózisának beadatására.



A JCVI várhatóan ismerteti végleges útmutatóját arról, hogy a kormány miként hajtsa végre az 50 év alattiak oltási programját, és ennek az útmutatónak közzététele megnyitja az utat az oltási kampány várhatóan még ezen a héten elkezdődő következő szakasza előtt - hangsúlyozza a londoni miniszterelnöki hivatal.



A Downing Street szerint a jelenlegi elképzelés az, hogy az oltási program új szakaszában elsőként a 40-es éveik végén járókat értesítik arról, hogy foglalhatnak oltási időpontot.



A brit egészségügyi minisztérium legújabb adatai szerint a koronavírus elleni oltás első dózisát 32 190 576-an, a második adagot 7 656 205-en kapták meg a nagy-britanniai oltási kampány kezdete óta.



Nagy-Britanniában jelenleg az Oxford/AstraZeneca-vakcinát, a Moderna oltóanyagát és a Pfizer/BioNTech-oltást használják.

Az angliai közegészségügyi szolgálat (PHE) az oltások hatékonyságát vizsgáló átfogó kutatásáról minap közzétett részletes jelentésében közölte: a modellszámítások arra vallanak, hogy december eleje és március vége között a 80 éven felüli lakosságon belül 9100, a 70-79 éves korosztályban 1200, a 60-69 év közötti korcsoportban száz, vagyis a teljes vizsgált népesség körében 10 400 halálesetet sikerült megelőzni a koronavírus elleni oltással.