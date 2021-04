Koronavírus-járvány

Izraelben kialakulhatott a közösségi immunitás

Izraelben januárban tetőzött a járvány harmadik hulláma, amelyben több mint 95 százalékban a brit változatot azonosították, de mostanra 97 százalékban csökkent a naponta azonosított új esetek száma. 2021.04.12 10:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Izraelben kialakulhatott valamiféle közösségi immunitás a koronavírussal szemben a Weizmann Intézet szakértője szerint - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál.



Eran Szegal, a Weizmann Tudományos Intézet informatikus-biológus professzora szerint lehetséges, hogy kialakult az országban a magas fokú átoltottság miatt egyfajta közösségi immunitás, amely lehetővé teszi újabb járványügyi korlátozások feloldását.



Izraelben januárban tetőzött a járvány harmadik hulláma, amelyben több mint 95 százalékban a brit változatot azonosították, de mostanra 97 százalékban csökkent a naponta azonosított új esetek száma.



Csaknem 5 millió izraelit már kétszer beoltottak, a pészahi és húsvéti családi és közösségi összejövetelek sem okozták az új fertőzések számának emelkedését, és ezért az egészségügyi minisztérium illetékesei a korlátozások további enyhítését tervezik, többek közt a szabad téri maszkviselés elhagyását.



Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint jelenleg csak egy súlyosan fertőzött "piros" település van (egy beduin törzs falva a Negev-sivatagban), egy "narancssárga" hely (a Lakia nevű beduin város szintén a Negev-sivatagban), és csak húsz kissé fertőzött "sárga" települést tartanak nyilván a 258 "zöld" város és falu mellett, ahol alig, vagy egyáltalán nincsenek koronavírus-hordozók.



A gazdaságot, a kereskedelmet már teljes egészében megnyitották, de korlátozásokkal. Zárt helyen továbbra is csak 20-an lehetnek együtt, és az oktatásban még vannak olyan korcsoportok, melyek kis csoportokban, s csak a hét bizonyos napjaiban járhatnak iskolába, egyébként távoktatásban vesznek részt - emlékeztetett hétfőn a Jediót Ahronót című újság hírportája, a ynet.



Bonyolult szabályozásokkal működnek a bevásárlóközpontok, az előadótermek, a sportcsarnokok és a vendéglátó helyek, korlátozzák a beléptethető emberek számát, a pultok és az asztalok távolságát egymástól, és sok intézményben tiltják a nyilvános étkezést.



A december 20-án kezdődött kampányban eddig 5 320 077-en kapták meg az első, és 4 936 635-en a második dózis védőoltást is a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával, előbbi szám az ország lakosságának 57,21 százalékát jelenti.



A vasárnap elvégzett 37 889 teszt során 137 vírushordozót azonosítottak, ami 0,4 százalékos arányt jelent. A harmadik járványhullám mostani, visszavonuló szakaszában 3484 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, a pandémia megjelenése óta 836 072 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6299-en haltak meg Izraelben.