Koronavírus-járvány

Tagadja a kínai vakcinák alacsony hatékonyságáról szóló sajtójelentéseket a kínai járványügyi központ

Félreértésnek nevezte azokat a sajtójelentéseket a kínai járványügyi központ vasárnap, melyek szerint a központ vezetője elismerte, hogy a kínai fejlesztésű vakcinák alacsony hatékonysággal védenek a koronavírussal szemben - jelentette a Global Times kínai lap.



Kao Fu, a kínai járványügyi központ vezetője a lapnak adott interjúban elmondta: tudósok világszerte megbeszéléseket folytatnak az oltóanyagok hatásosságáról. Az egyes sajtóorgánumok és közösségi média felhasználók által szerinte félreértelmezett, szombati nyilatkozatában ő pusztán egy tudományos felvetést tett arra vonatkozóan, hogy a hatásosság javítása érdekében módosításokat alkalmazhatnak az oltási folyamatban, illetve felmerülhet a különböző vakcinák egymást követő beadása is, mint lehetőség.



"A világon elérhető összes oltóanyag esetenként magas, esetenként pedig alacsony arányban nyújt védelmet. A világ tudósainak fontolóra kell venniük azt a kérdést, hogy hogyan javítható a hatásosságuk" - fogalmazott Kao.



A kínai járványügyi központ vezetője szombaton egy, a délnyugat-kínai Csengtuban tartott sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy hivatalosan fontolgatják a különböző technológiai gyártósorokon készült különböző védőoltások használatát az immunizációs folyamatban. Leszögezte: a cél, hogy az intézkedés célja az oltási folyamat minél jobbá tétele, ennek érdekében pedig számba veszik annak a lehetőségét is, hogy változtatnak az adagok számán és az adagok beadása között eltelt időn.



Kao a Global Times-nak adott interjúban hangsúlyozta: ha a vakcinafejlesztés hagyományos útját követik, nem állhatott volna rendelkezésre egy éven belül oltóanyag a koronavírussal szemben. "A tudósok világszerte alig néhány hónap leforgása alatt fejlesztettek ki védőoltásokat a Covid-19 ellen, amire először fordult elő a világ történetében." Hozzátette: még számos tudományos kérdés vár a megválaszolásra.



Kínában eddig négy hazai fejlesztésű vakcina kapott feltételes piaci engedélyt a kínai egészségügyi hatóságoktól. Az eddig közölt adatok alapján mind a négy védőoltás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által megkövetelt, 50 százalék feletti hatásossági rátának.



Kína azt tűzte ki célul, hogy júniusig 560 millió ember, vagyis az ország lakosságának több mint egyharmada - kapja meg a koronavírus elleni védőoltást. A kínai egészségügyi hatóságok mindazonáltal vasárnap felszólították a helyi kormányzatokat, hogy függesszék fel a lakosság "kötelezően előírt" beoltását, miután egyes városokból erről szóló hírek érkeztek. Az egészségügyi hatóságok, bár biztatják az embereket a védőoltások felvételére, hangsúlyozták, hogy az emberek akaratát tiszteletben kell tartani. Szombatig Kína szerte több mint 164 millió adag védőoltást adtak már be a lakosság körében.