Koronavírus-járvány

Franciaországban hétfőtől minden 55 éven felüli kérheti az oltást

Jelenleg az oktatásban dolgozók, az egészségügyi és szociális dolgozók, a tűzoltók, valamint a krónikus betegek és a 70 éven felüliek kérhetik az oltást. 2021.04.11 07:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kiszélesítik Franciaországban a koronavírus-elleni oltásra jogosultak körét: hétfőtől minden 55 éven felüli francia feltétel nélkül kérheti a vakcinát - jelentette be Olivier Véran egészségügyi miniszter a Le Journal du dimanche című vasárnap megjelenő hetilapban.



Jelenleg az oktatásban dolgozók, az egészségügyi és szociális dolgozók, a tűzoltók, valamint a krónikus betegek és a 70 éven felüliek kérhetik az oltást.



"Hétfőtől minden 55 éven felüli francia feltétel nélkül megkaphatja az oltást két oltóanyagnak, az AstraZeneca és a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat vakcinájának köszönhetően" - mondta a tárcavezető.



Az utóbbit hétfőtől, a tervezettnél egy héttel előbb kezdik szállítanak az országba, és az első szállítmánnyal mintegy 200 ezer adag érkezik.



Az AstraZeneca oltását a fiatalabbaknál megfigyelt vérrögképződéssel összefüggő rendellenességek miatt március 19. óta csak 55 éven felüliek kaphatják.



Az egészségügyi főhatóság (HAS) ugyanakkor pénteken azt közölte, hogy a kelet-franciaországi Moselle megyében és a tengerentúli francia megyék közül Guyanán, Mayotte-on és Réunion szigetén nem oltanak többet az AstraZenecával, mert az nem elég hatékony a koronavírus dél-afrikai variánsával szemben, amely ezeken a területeken erősen terjed.



A tengerentúli francia megyékben eddig sem használták a brit-svéd cég oltóanyagát, Moselle megyében viszont 9 ezer embert már beoltottak vele. A HAS mostantól viszont itt is csak a Pfizer/BioNTech-, a Moderna- és a Janssen-vakcina használatát javasolja. A Johnson & Johnson oltóanyagáról a hatóság olyan adatokkal rendelkezik, amelyek bizonyítják, hogy "a hatékonysága nagyon magas szintű" a dél-afrikai variánssal szemben.



Moselle megyében március végén a fertőzések 35 százalékát a dél-afrikai variáns okozta, amely az ország más területein a fertőzések kevesebb mint 20 százalékáért felelős, így máshol a hatóság "egyelőre nem tart szükségesnek differenciált stratégiát" az oltóanyagokat illetően.



Franciaországban a kezdetekben kizárólag a legveszélyeztetettebbek, azaz az idősotthonokban élők és a krónikus betegek, valamint a 75 éven felüliek részesülhettek az oltásból. Ennek köszönhetően az idősotthonokban élők 75 százaléka már mindkét dózist megkapta, de az otthonaikban élő 75 évnél idősebbeknek még csak 35 százaléka.



A kampány az elmúlt hónapban jelentősen felgyorsult, pénteken több mint félmillióan, szombaton csaknem 400 ezren kapták meg az oltás első adagját. Eddig 10,5 millió francia (a lakosság 15,8 százaléka) kapta meg az első dózis vakcinát, és mintegy 3,6 millióan (5,4 százalék) mindkét adagot.

Olivier Véran azt is jelezte, hogy az mRNS típusú vakcinák, a Pfizer/BioNTech és a Moderna két dózisa közötti időt azok számára, akik április 14. után kapják meg az első adagot, a jelenlegi 28 napról 42 napra növeli a kormány annak érdekében, hogy "gyorsabban menjen az oltási kampány a védettség csökkenése nélkül".