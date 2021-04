Gyász

Katonai tiszteletadással emlékeztek meg Fülöp hercegről

Katonai tiszteletadással emlékeztek meg szombaton Fülöp edinburghi hercegről, a brit uralkodó férjéről, aki előző nap hunyt el életének századik évében.



Tüzérségi egységek az Egyesült Királyság több városában, valamint Gibraltáron 41 díszlövéssel adóztak a herceg emlékének.



Ugyanebben az időben a brit királyi haditengerészet két hajója, a Diamond romboló és a Montrose fregatt a tengeren adott le 41 lövést, megemlékezve egyben arról is, hogy Fülöp herceg a második világháború idején a haditengerészet aktív állományú tisztjeként a földközi-tengeri hadműveletek több döntő fontosságú ütközetében részt vett.



Jóllehet házasságkötése után Fülöp leszerelt, magas haditengerészeti rendfokozatait élete végéig megtartotta.



A tüzérségi egységek és a hajók összehangoltan, egyszerre adtak le percenként egy-egy lövést.



A ceremoniális esemény központi helyszíne a brit hadsereg londoni helyőrsége, a Woolwich Barracks volt, ahol ugyanazokat az ágyúkat használták, amelyek II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg 1947-ben tartott esküvőjén, majd az uralkodó 1953-ban lezajlott koronázási ünnepségén is díszlövésekkel köszöntötték az újonnan egybekelt házaspárt, illetve a frissen koronázott fiatal királynőt.



London és Gibraltár mellett a skót és a walesi fővárosban, Edinburghban és Cardiffban, valamint a brit királyi család észak-írországi rezidenciája, Hillsborough Castle parkjában is tüzérségi díszlövésekkel emlékeztek meg Fülöp hercegről, aki június 10-én töltötte volna be századik életévét.

A herceg halálának hírére a politikai pártok felfüggesztették a jövő hónapban esedékes helyhatósági választások kampányát.



Május 6-án Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi, Londonban városházi és polgármester-választásokat tartanak.



Az edinburghi herceg temetésének részleteit várhatóan még a hétvégén nyilvánosságra hozzák.



Fülöpnek az uralkodó néhai férjeként állami temetés járna, de az edinburghi herceg többször is egyértelművé tette, hogy nem szeretne nagyszabású szertartást, inkább magánjellegű, kisebb katonai tiszteletadással kísért búcsúztatást részesítene előnyben a windsori kastély Szent György-kápolnájában.



A királyi család állami és ceremoniális eseményeinek tanácsadó és szervezőtestülete, a College of Arms már jelezte, hogy Fülöp hercegtől - kívánságának megfelelően - várhatóan nem teljes körű állami temetésen vesznek majd búcsút.



A koronavírus-járvány megfékezését célzó nagy-britanniai korlátozások alapján a temetési szertartásokon legfeljebb harmincan vehetnek részt, és udvari források szerint a királyi család sem kíván kivételezést e rendelkezés hatálya alól.



Előzetes hírek szerint Fülöp herceg búcsúztatására hazautazik Harry herceg, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, a királynő és Fülöp unokája, aki tavaly felhagyott a királyi család magas rangú tagjaként ráháruló feladatok ellátásával, és amerikai feleségével az Egyesült Államokba költözött.