Hároméves bátyja lőtt agyon egy csecsemőt Texasban

Lőtt sérüléssel szállították kórházba 8 hónapos csecsemőjüket az amerikai szülők. A hasbalőtt picit nem tudták megmenteni az orvosok. A babát saját, mindössze hároméves testvére lőtte meg pénteken.



Az esetet tovább súlyosbítja, hogy a gyilkos fegyver mindvégig a bátynál volt, azzal együtt rohantak a kórházba, így szerencse, hogy további áldozatok nem lettek. Végül a rendőrség találta meg a pisztolyt a gyereknél.

Terrible! Child is dead after showing up at the hospital with a gunshot wound! I'm at the location where the shooting happened to get the latest info. #abc13 https://t.co/N2mdJQK2fu pic.twitter.com/1k9zMOEUOl