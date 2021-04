Koronavírus-járvány

Angol közegészségügyi szolgálat: több mint tízezer emberéletet mentettek meg az oltások

Egyre több bizonyíték vall arra, hogy a koronavírus elleni oltóanyagok a fertőzés továbbadását is akadályozzák, így valószínű, hogy a nagy-britanniai oltási program a vizsgálat során kimutatottnál is több halálesetet akadályozott meg. 2021.04.09 17:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az angliai közegészségügyi szolgálat (PHE) pénteken ismertetett adatai szerint tízezernél több idős ember életét mentették meg eddig a koronavírus ellen beadott oltások Angliában.



A PHE az oltások hatékonyságát vizsgáló, átfogó kutatásról közzétett részletes jelentésében közölte: a nagy-britanniai oltási kampány december 8-i kezdete és március vége között több mint 15 millió adag vakcinát adtak be a 60 évesnél idősebb angliai lakosoknak. Ebből 13 millió volt az első, kétmillió a második oltási dózis ebben a korosztályban.



A PHE szakértői az e korcsoportokban bekövetkezett halálesetek számát hasonlították össze azzal a halálozási számmal, amely a modellszámítások alapján ugyanezekben a korcsoportokban az oltások nélkül várható lett volna a vizsgált időszakban.



A vizsgálatot végző stáb 31 napot hagyott az oltások beadása után arra, hogy a kutatásba bevont lakossági csoportokban kialakuljon a vakcinára adott immunválasz, és ennek alapján számította ki, hogy az oltásoknak milyen hatásuk van a halálozásra.



A PHE arra az eredményre jutott, hogy december eleje és március vége között a 80 éven felüli lakosságon belül 9100, a 70-79 éves korosztályban 1200, a 60-69 év közötti korcsoportban száz, vagyis a teljes vizsgált népesség körében 10 400 halálesetet sikerült megelőzni a koronavírus elleni oltással.



Az angliai közegészségügyi szolgálat pénteki beszámolója szerint a vizsgálat során a szakértők valós, tapasztalati tényekre alapuló adatokat vettek figyelembe annak kiszámításhoz, hogy a kutatásba bevont népességi csoportban hány halálesetet okozott volna a koronavírus-fertőződés következtében kialakuló Covid-19 betegség oltás nélkül.



Az elemzés az oltások közvetlen hatásait veszi figyelembe, vagyis azt, hogy a vakcinák milyen hatékonysággal akadályozzák meg a Covid-19 kialakulását és a betegség okozta halálozást. Egyre több bizonyíték vall ugyanakkor arra, hogy a koronavírus elleni oltóanyagok a fertőzés továbbadását is akadályozzák, így valószínű, hogy a nagy-britanniai oltási program a vizsgálat során kimutatottnál is több halálesetet akadályozott meg - áll a PHE pénteki vizsgálati jelentésében.



A brit egészségügyi minisztérium legutóbbi adatai szerint a koronavírus elleni oltás első dózisát csaknem 32 millióan, a második adagot több mint 6 millióan kapták meg a nagy-britanniai oltási kampány kezdete óta.



Nagy-Britanniában jelenleg az Oxford/AstraZeneca-vakcinát, a Moderna oltóanyagát és a Pfizer/BioNTech-oltást használják.



A brit kormány célkitűzése az, hogy július végéig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - megkapja az oltás első dózisát.