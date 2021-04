Koronavírus-járvány

Szerbia egyelőre nem folytatja a külföldiek beoltását

Egyelőre nem folytatja a külföldiek beoltását Szerbia, inkább a saját állampolgárai beoltottsági arányának növelésére helyezi a hangsúlyt, eddig ugyanis körülbelül a lakosság 30 százaléka kapott vakcinát - emelte ki Ana Brnabic szerb miniszterelnök a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) reggeli híradójának beszámolója szerint.



Amennyiben ilyen arányban halad az oltakozás, júliusra visszatérhet az élet a normális kerékvágásba.



Március végén óriási sorok alakultak ki Szerbia határain, az országban ugyanis a külföldiek is ingyenesen és előzetes regisztráció nélkül megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást. A szerb kormány lehetővé tette, hogy az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagát akár külföldiek is megkaphassák a kijelölt oltópontokon. Azokból az országokból, ahol lassan halad az oltakozás, tömegesen érkeztek emberek. A legtöbben Bosznia-Hercegovinából, Észak-Macedóniából és Montenegróból indultak útnak.



Március utolsó napjaiban 22 ezer külföldit oltottak be Szerbiában az AstraZeneca vakcinájával. Ana Brnabic néhányan napja megerősítette a korábbi sajtóértesüléseket, amelyek szerint Belgrád azért tette lehetővé a külföldiek beoltását is, mert mintegy 25 ezer adag oltóanyag felhasználási ideje járt le március végén, és nem akarta, hogy a vakcinák kárba vesszenek. Ana Brnabic szerint a lépést nem lehet bírálni, hiszen az a szomszédos országok állampolgárai iránti szolidaritásból történt, és senkit nem kényszerítettek arra, hogy beoltassa magát.



A hivatalos belgrádi álláspont szerint csupán szolidaritásról volt szó, ám elemzők szerint bizonyára politikai háttere is van a külföldiek megsegítésének. Szerbia korábban Bosznia-Hercegovinának, Észak-Macedóniának és Montenegrónak is ajándékozott oltóanyagot, egyes politikai szakértők szerint pedig ezzel Belgrád szeretné még inkább megerősíteni helyzetet a térségben.



Szerbiában a hivatalos adatok szerint már 2,7 millióan kapták meg valamely oltóanyag legalább első adagját, több mint másfélmillió ember pedig már a második dózist is. Ana Brnabic közölte: a várakozások szerint április végéig beoltják a nagykorú lakosság 40 százalékát.



A nyugat-balkáni országban jelenleg négyféle oltóanyag érhető el: az orosz Szputnyik V mellett a kínai Sinopharm, a brit-svéd AstraZeneca, valamint a német-amerikai Pfizer/BioNTech vakcinája közül választhatnak azok, akik regisztrálnak az erre a célra létrehozott internetes oldalon.