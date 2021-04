Koronavírus-járvány

A szerb miniszterelnök szerint nem kell kötelezővé tenni a védőoltást

Nem kell kötelezővé tenni a koronavírus elleni védőoltást Szerbiában, mert így is nagy az érdeklődés iránta - jelentette ki Ana Brnabic miniszterelnök a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) péntek reggeli híradójának beszámolója szerint.



A kormányfő arra reagált, hogy több orvos is olyan értelemben nyilatkozott a sajtónak, hogy az oltás lassan halad, ezért kötelezővé kellene tenni. Brnabic közölte: eddig a lakosság mintegy 30 százaléka kapta meg a vakcinát, és továbbra is sokan érdeklődnek iránta.



Aleksandar Vucic köztársasági elnök csütörtökön azt mondta, az a cél, hogy a hétmilliós országban május végére 2,8 millióan már megkapják valamely védőoltás mindkét adagját.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában péntekre 3625-tel 633 013-ra, Koszovóban 871-gyel 95 886-ra, Észak-Macedóniában 1163-mal 138 897-re, Montenegróban 257-tel 93 566-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 1582-vel 180 830-ra növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában 41-gyel 5620-ra, Koszovóban 12-vel 1968-ra, Észak-Macedóniában 35-tel 4108-ra, Montenegróban 11-gyel 1345-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 84-gyel 7209-re nőtt.