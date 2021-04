Színes

60 éve feladta magát egy ládában, hogy hazarepülhessen, most a segítőtársait keresi a walesi férfi

2021.04.08

Hatvan éve feladta magát egy ládában, hogy Ausztráliából hazarepülhessen Angliába: a honvágytól szenvedő egykori kamasz most azt a két ír férfit keresi, akik egykor vakmerő tervében segítetek neki.



A Cardiffban élő, 75 éves Brian Robson a The Guardian brit napilapnak mesélte el a 60 éve nagy port kavart esetet.



A walesi férfi felidézte, hogy 19 évesen, 1965-ben a Victorian Railways vasúttársaságnál dolgozott Ausztráliában. Havonta 40 fontot keresett, de egy repülőjegy 700 fontba került szülőföldjére, Nagy-Britanniába. Annyira gyötörte a honvágy, hogy kétségbeesett ötlete támadt: vásárolt egy kis hűtőszekrény méretű faládát, felpakolta párnával, étellel, itallal és egy Beatles-könyvvel, majd két ír férfit kért meg arra, hogy leszögezzék a láda fedelét, hogy rakományként fel lehessen adni a Quantas légitársaság Melbourne-ből Londonba tartó járatára.



Robson elmondta, hogy segítőinek sajnos csak a keresztnevét tudja: John és Paul, de szeretné megtalálni őket, hogy ismét köszönetet mondhasson nekik.



Pedig a kaland félresiklott: a láda nem fért fel a londoni járatra, ezért egy másik géppel Los Angelesbe küldték, ahol a vámhatóságok felfedezték a potyautast.



A korabeli lapok is beszámoltak Robson ügyéről. A kamaszt az FBI is kihallgatta, majd feltették egy utasszállító gépre és hazaküldték Londonba.



Robson elmondta, hogy levélben megköszönte a két írnek a segítséget, de nem válaszoltak neki. Ennyi idő után azonban mégis szeretné "meghívni őket egy italra".



A BBC-nek nyilatkozva utólag elismerte, hogy "ostobaság" volt a ládás utazás ötlete.