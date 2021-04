Koronavírus-járvány

Önkéntes alapon tesztelnék az iskolásokat Szlovéniában

A pedagógusok szakszervezete támogatja az önkéntes alapú tesztelést, amely segíthet abban, hogy a vírus lassabban terjedjen, de óva intettek attól, hogy a lebonyolítás felelősségét az iskolákra vagy a tanárokra ruházza át a tárca. 2021.04.07 19:23 MTI

Szlovéniában önkéntes alapon tesztelnék a tanulókat a koronavírusra az iskolák biztonságos újranyitása érdekében - írta a helyi sajtó szerdán.



Az oktatási minisztérium megbízásából készült felmérés alapján az általános iskolások felső tagozatosainak 22 százaléka, a középiskolásoknak 18,5 százaléka érdeklődik a lehetőség iránt.



A szakminisztérium és a szlovén közegészségügyi intézet (NIJZ) munkatársai pénteken találkoznak a középiskolák, jövő héten pedig az általános iskolák igazgatóival, hogy bemutassák a projektet. Erre az alkalomra egy külön tájékoztató kisfilm is készült, amely részletes információt nyújt a tesztelés elvégzési módjáról - közölte a minisztérium.



A pedagógusok szakszervezete támogatja az önkéntes alapú tesztelést, amely segíthet abban, hogy a vírus lassabban terjedjen, de óva intettek attól, hogy a lebonyolítás felelősségét az iskolákra vagy a tanárokra ruházza át a tárca.



Janez Pokluka egészségügyi miniszter még a múlt héten bejelentette, hogy 300 ezer úgynevezett non-invazív Covid-19 tesztet rendeltek, amellyel az orrüregből, nem pedig az orr-garatból vett minták alapján mutatható ki a SARS-CoV-2 koronavírus. Így az otthon is biztonságosan elvégezhető szülők, nevelőszülők segítségével, de a nagyobb gyerekek akár maguk is megcsinálhatják a tesztet - mondta.



Szlovéniában még érvényben van az országos zárlat, amelyet a húsvéti időszakra rendelt el a kormány. Az ígéretek szerint ugyanakkor, a járványhelyzettől függetlenül, hétfőn megkezdődik a tantermi oktatás az általános és a középiskolások számára. Utóbbiak továbbra is felváltva, egyik héten hagyományos, a másik héten online oktatásba részesülnek.



Az országban szerdára 1189-cel több mint 222 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon három beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 4092-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 581-en vannak kórházban, 131-en intenzív osztályon.



Horvátországban az elmúlt napon 1649 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 282 548-at. Az elmúlt 24 órában 36-an haltak bele a fertőzés okozta betegség, Covid-19 szövődményeibe, a halottak száma ezzel 6149-re emelkedett. Kórházban 1750 beteget ápolnak, közülük 160-an vannak lélegeztetőgépen.



Az országban megyénként változnak a járványügyi intézkedések. Így vannak olyan régiók, amelyekben a rosszabb járványhelyzet miatt a tanulók már néhány hete online oktatásban részesülnek, de vannak olyan megyék is, amelyek most tervezik bezárni az iskolákat.