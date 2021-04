Koronavírus-járvány

Lengyelországban április 18-ig meghosszabbítják a korlátozásokat

Lengyelországban csökken a koronavírus-fertőzések napi növekménye, de a kórházak megterheltsége miatt április 18-ig meghosszabbítják a március végén hozott járványügyi korlátozásokat - jelentette be szerdai sajtóértekezletén Adam Niedzielski egészségügyi miniszter.



A vírusbetegek ápolására szolgáló kórházi kapacitások közel 80 százalékban ki vannak használva, a helyzet különösen a dél-lengyelországi vajdaságokban feszült, Sziléziából például a betegeket a szomszédos lengyelországi régiókba kell szállítani - modta Niedzielski.



A miniszter által bejelentett hosszabbítás a jelenleg zárva tartó plázákra, barkács- és bútoráruházakra, kulturális és sportlétesítményekre, a fodrászatokra és a kozmetikai szalonokra vonatkozik.



Az óvodák és a bölcsődék továbbra is csak az egészségügyi személyzet gyermekeit fogadhatják be, az általános és középiskolákban folytatódik a távoktatás. Niedzielski lehetségesnek nevezte, hogy a legkisebb gyermekek még áprilisban visszatérnek a tanintézményekbe.



Reményét fejezte ki, hogy az oltási kampány a következő két hónapon belül "valódi akadállyá válik a járvány terjedésében".



A mintegy 31 millió felnőtt, vagyis a Covid-19 elleni vakcinázásra jogosult lakost számláló Lengyelországban szerdáig több mint 6,6 millió oltást adtak be, ezen belül több mint 2 millió embert az alkalmazott vakcinák második dózisával is beoltottak. Bejelentések szerint a következő két hétben további több mint 2 millió vakcinát kapnak az oltóhelyek.



Szerdai adatok szerint egy nap alatt 14 910 új fertőzést mutattak ki, ami 17 937-tel kevesebb, mint egy héttel ezelőtt volt. Kifejezetten a Covid-19 miatt egy nap alatt 158 ember, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 480 ember hunyt el. A halálozási adatok is valamivel alacsonyabbak, mint az előző hét azonos napján.



Jelenleg 34 691 fertőzött szorul kórházi kezelésre, ami 3380-nal magasabb az előző héthez képest. A betegek közül 3342-en vannak lélegeztetőgépen.