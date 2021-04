Koronavírus-járvány

Rómában összecsaptak a rendőrökkel a zárlat ellen tüntető kereskedők, vendéglátók

A rendőrség szorította vissza a római képviselőház előtt tüntető kereskedőket, vendéglátósokat, akik egész Olaszországban demonstráltak az új koronavírus-járvány miatti zárlat ellen kedden. 2021.04.06 19:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Feszültségbe torkollott az alsóház épülete előtti téren szervezett tüntetés. A résztvevők kezdetben azt skandálták, hogy azonnali újranyitást, szabadságot akarnak. Pojácák! - kiáltották a képviselőház irányába.



Később különféle tárgyakat, üvegeket és füstbombákat hajítottak az épület felé, majd megpróbáltak áttörni a teret lezáró kordonon. A rohamrendőrség többször visszaszorította a tömeget. Hírügynökségi információk szerint egy tüntető rosszul lett, három rendőr pedig megsérült.



A demonstrációt szervező Mio Italia mozgalom elnöke Paolo Bianchini elítélte az erőszakot, de hangsúlyozta, hogy a "politika nem fordulhat el az elkeseredett emberektől". Hozzátette, hogy a járványhelyzettől tönkrement vállalkozóknak "nincs vesztenivalója".



A kereskedelemben, vendéglátásban, idegenforgalomban, szolgáltatási ágazatban dolgozókat képviselő Mio Italia az utóbbi hónapokban több utcai megmozdulást szervezett.



Milánóban az utcai árusok tüntettek a központi pályaudvar előtti téren. "Dolgozni akarunk, nyitást akarunk" - írták a magasba tartott tábláikra. A tüntetők, közöttük fuvarosok is, szintén összecsaptak a rendőrséggel. A dél-olasz Caserta városánál a demonstrálók elfoglalták az országot hosszában átszelő A1-es autósztrádát. A demonstráció még az esti órákban is tartott: járműveikkel csigatempóban haladnak, ami az egész ország sztrádaforgalmát megbénítja.



Tüntettek Bariban is, Nápolyban az újranyitó kereskedők fehérneműt tettek a kirakatokba, így üzenve, hogy a válságban az utolsó ruhadarabig elszegényedtek.



Olaszországban kedden oldották fel a húsvéti teljes zárlatot, de a szigorú intézkedések április végéig érvényben maradnak. A húsz tartományból kilenc vörös zónának számít továbbra is, vagyis a vendéglátás és a kereskedelem sem működik. További tizenegy régió narancssárga fokozatba tartozik, vagyis az üzletek nyitva tarthatnak, de a vendéglátás csak elvitelre dolgozik.