Oroszország

Tüntetés Navalnij börtönénél, többeket őrizetbe vettek

Őrizetbe vett az orosz rendőrség több, Alekszej Navalnijt támogató aktivistát, aki részt vett az Orvosok Szövetsége szakszervezet tüntetésén a pokrovi börtön előtt, ahol az elítélt ellenzéki politikus a büntetését tölti. 2021.04.06 17:24 MTI

A részvevők azt követelték, hogy engedjenek be orvost Navalnijhoz, aki korábban hát- és lábfájásra panaszkodott, hétfőn viszont már azt közölte, hogy köhög és 38,1 fokos láza van. Az állította, hogy a börtönben az őrizetestársai közül hárman elkapták a TBC-t, és kórházba is kerültek.



Az orosz Szövetségi Büntetésvégrehajtási Szolgálat (FSZIN) kedden közölte, hogy Navalnijt akut légúti megbetegedéssel a börtön egészségügyi részlegében helyezték el. Ügyvédjei és politikai szövetségesei nehezményezték, hogy az intézménynek orvosa nincs, csak egy felcsere.



Az őrizetbe vett kilenc aktivistát és újságírót rabszállító buszokkal szállították el a pokrovi 2. számú börtöntelep elől. Az Orvosok Szövetsége szakszervezetet az orosz igazságügyminisztérium külföldi ügynöknek minősítette, mivel a határokon túlról is kap pénzeket.



Az orosz külügyminisztérium este közölte, hogy az előállítottak között vannak a CNN amerikai televízió tudósítói is. A tárca szerint az újságírók a börtönnél másokkal együtt akadályozták a járműforgalmat, amivel hatósági felszólítás ellenére sem hagytak fel és nem mutatták fel az újságíróigazolványukat sem.



Matthew Chance, a CNN moszkvai tudósítója a Twitteren az őrszobán készült szelfit tett közzé, ahol a külügyminisztérium szerint a történtek körülményeit tisztázzák. Chance később közölte, hogy hatodmagával elengedték.



Navalnij egy héttel ezelőtt éhségsztrájkba kezdett, amelyet a gyengélkedőn is folytatott. Ügyvédje, Olga Mihajlova hétfőn azt mondta, hogy a börtönben 13 kilót fogyott, ebből nyolcat még a szilárd táplálék megtagadása előtt.



Az állami média részéről Navalnijt a múlt héten a börtönben felkereste Kirill Visinszkij, a RIA Novosztyi ügyvezető igazgatója és Marija Butyina, az RT munkatársa: mindketten riportot készítettek, amelyek szerint a börtöntelepen a feltételek jók, ám Navalnij külön elbánást követel magának. A beszámolók szerint az ellenzéki a panaszai ellenére nem sántít, állításával ellentétben óránként csak ellenőrzik, és nem költik fel, emellett pedig kivonja magát a körlettakarításból.



Visinszkij korábban ukrán, Butyina pedig amerikai börtönben ült politikai okok miatt.



Agnes Callamard, az Amnesty International jogvédő szervezet új főtitkára levélben követelte Vlagyimir Putyin elnöktől, hogy orvos vizsgálhassa ki Navalnijt, akinek esetében szerinte fennáll az a lehetőség, hogy Oroszország "lassú halálra" kárhoztatja. Sürgette továbbá az ellenzéki azonnali szabadon bocsátását.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden azt mondta, nem tudja, hogy Putyin megkapta-e az üzenetet. Az őrizetes egészségére vonatkozó kérdések megválaszolását a FSZIN hatáskörébe utalta. A szolgálatnak a hétvégén kiadott tájékoztatása szerint az őrizetes állapota "stabil" és "kielégítő".



Callamard korábban az ENSZ egyik jelentéstevője volt Navalnij megmérgezésének ügyében

Alekszej Navalnijt január 17-én vették őrizetbe Moszkvában, amikor hazatért Berlinből, ahol kórházi és rehabilitációs kezelést kapott, miután több nyugati laboratórium egybehangzó szakvéleménye szerint augusztusban Oroszországban megmérgezték.



Február 2-án egy moszkvai bíróság letöltendőre változtatta a rá az úgynevezett Yves Rocher-ügyben korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést. Az ítélet értelmében Navalnijnak a korábban házi őrizetben eltöltött idő figyelembevételével a rá kirótt három és fél évből valamivel több mint két és fél évet kell letöltenie.



Navalnij jogai biztosításának fontosságát Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök is hangsúlyozta a Vlagyimir Putyin orosz államfővel március lefolytatott videokonferencián. A Kreml által kiadott közlemény szerint Putyin tájékoztatta tárgyalópartnereit az elítélt ellenzéki politikus ügyének "objektív körülményeiről".



A Jurij Levada Független Elemzőközpont hétfőn közzétett felmérése szerint az oroszok 48 százaléka igazságosnak 29 százaléka pedig igazságtalannak tartja Navalnij elítélését, 23 százalék pedig nem tudott véleményt alkotni az ügyben.