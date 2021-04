Koronavírus-járvány

Román miniszterelnök: június elsején megtesszük a visszatérés első lépését

Florin Citu miniszterelnök szerint Románia június elsején lazít a járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első lépést a normalitás felé.



Hétfői sajtótájékoztatóján a miniszterelnök elmondta: olyan tárcaközi bizottságot hoz létre, amelyben valamennyi minisztérium képviselője jelen lesz, és mérlegelik, hogy a munkáltatói szövetségek, valamint a szakszervezetek képviselőit is meghívják. Ez a miniszterelnök által vezetett testület fogja kidolgozni a lazítás szabályait.



A miniszterelnök szerint az üzletek hétvégi nyitva tartására és az esti kijárásra vonatkozó múlt héttől bevezetett korlátozások eredményesek voltak.



"Láthatták, hogy ilyen körülmények között is meg lehet ünnepelni a húsvétot, két vallásfelekezetnek ez már sikerült, és biztos vagyok abban, hogy így lesz a következő időszakban is" - utalt a miniszterelnök a katolikusok és protestánsok mostani ünnepére és az ortodoxok május eleji húsvétjára.



A miniszterelnök szerint azért lehet a lazításon gondolkozni, mert az adatok azt jelzik, hogy Romániában egy hete tetőzött a járvány harmadik hulláma. Bukarestben stabilizálódott helyzet, Temesváron és Temes megyében csökkenni kezdett a fertőzöttek napi száma. Türelmet kért és az érvényes szabályok betartását, hogy a jelenlegi irányt sikerüljön megtartani.



Florin Citu arra is kitért, hogy a legpesszimistább forgatókönyv esetén is május végéig ötmillió személy (a beoltandó lakosság 35 százaléka) kaphatja meg a védőoltást. Jó esetben azonban a beoltottak száma akár a 6,3 milliót is elérheti. Hozzátette: ez azáltal válik lehetővé, hogy április és május hónapban az ütemterv szerint 8-8,3 millió adag oltás érkezik az országba. Szerinte július végére már tízmillió romániai beoltására lesz elegendő oltóanyag.



A miniszterelnök arra buzdította a politikusokat, közéleti személyiségeket, egyházi vezetőket, hogy népszerűsítsék az oltási kampányt, és értessék meg az emberekkel, hogy ez vezeti ki az országot a járványból.

Romániában múlt hét szerdától csökken a napi új esetek kéthetes átlaga. A hétfőn kora délután közzétett hivatalos adatok szerint a korábbi 24 órában 3611 új fertőzést jegyeztek, ami csak 65 százaléka a korábbi két hét átlagának. A hétfői statisztika azonban amiatt torzít, hogy a vasárnapi adatokat foglalja össze, amikor is kevesebb mint harmad annyi tesztet végeztek, mint a múlt hét hétköznapjain.



A hivatalos adatok azt jelzik, hogy a kórházakban még egyáltalán nem érzékelhető a járvány tetőzése. Hétfőre először emelkedett 14 ezer fölé a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma (14 165), és az 1400-at is meghaladja (1478) az intenzív terápiás osztályokon kezelt betegek száma. A hétfőn közzétett adatok szerint a járvány az elmúlt 24 órában 120 ember halálát okozta. A halottak száma enyhén elmarad a napi halálesetek kéthetes átlagától (133).