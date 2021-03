Koronavírus-járvány

Romániában gyógyszerészeket is bevonnának a tesztelésbe és az oltáskampányba

2021.03.29 20:06 MTI

Romániában a koronavírus-járvány elleni hatékonyabb fellépés érdekében a gyógyszerészeket is felhatalmazták arra, hogy diagnosztikai célú teszteket végezzenek, illetve oltásokat adjanak be.



A gyógyszerészek bevonásának jogi akadályait a hétfői kormányülésen elfogadott sürgősségi rendelettel hárították el, a részletes szabályozást az egészségügyi miniszter később kibocsátandó rendelete fogja tartalmazni.



A Digi24 hírtelevízió értesülései szerint az intézkedés egyik célja, hogy csökkentsék a rejtőzködő fertőzöttek számát, jelenleg ugyanis - a kéthetes elkülönítést elkerülendő - sokan nem jelentik be a hatóságoknak, ha pozitív eredményt mutat az otthon elvégzett koronavírus-gyorstesztjük, míg a gyógyszertárakban végzendő tesztek eredménye bekerülne az országos nyilvántartásba.



A hétfőn elfogadott törvénymódosítás nem kötelezi, hanem csak felhatalmazza a - Romániában magánvállalkozásokként működő - gyógyszerésztárakat, hogy szerepet vállaljanak a tesztelésben és oltáskampányban.



A hasonlóképpen magánvállalkozásokként megszervezett családorvosi rendelők eddig is fontos szerepet játszottak Romániában a tünetmentes vagy enyhe tüneteket produkáló koronavírusos fertőzöttek távkezelésében, a tesztelések és szakorvosi vizsgálatok, betegszabadság adminisztrálásában, az oltáskampányba azonban várhatóan csak április közepétől kezdődően kapcsolódnak be.