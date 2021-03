Koronavírus-járvány

Lengyelország az összes schengeni országból érkezőkre kiterjeszti a karantén- vagy tesztkötelességet

A schengeni övezeten kívüli országokból érkezőket eleve karanténba küldik, ez alól csak a már Lengyelországban elvégzett teszt menthet fel. 2021.03.29

Az összes schengeni országból érkezőknek keddtől negatív koronavírustesztet kell bemutatniuk Lengyelország határain, máskülönben tíznapos házi karanténba irányítják őket - jelentette be hétfői sajtóértekezletén Piotr Müller kormányszóvivő.



Február végétől azonos előírások vonatkoznak a cseh-lengyel és a szlovák-lengyel határon át beutazókra, most kiterjesztik őket a schengeni övezet összes országából érkezőkre, akár külföldi, akár lengyel állampolgárról van szó.



A közúti és a légiközlekedéssel érkezőket egyaránt a karantén alól a külföldön végzett, 48 óránál nem régebbi PCR- vagy antigénteszt negatív eredménye menti fel. Feloldják utólag a karantént azok esetében is, akik már a határátlépés után, Lengyelországban végeznek vírustesztet, melynek eredménye negatív lesz.



A schengeni övezeten kívüli országokból érkezőket eleve karanténba küldik, ez alól csak a már Lengyelországban elvégzett teszt menthet fel.



A lengyel infrastrukturális miniszter, Marcin Horala a sajtóértekezleten figyelmeztetett: az új szabályok miatt hosszabb, akár többórás várakozásra kell számítani érkezéskor a lengyelországi repülőtereken.



Piotr Müller szóvivő a beutazási szabályok szigorítását azzal indokolta, hogy Németországban és más európai országokban jelentősen gyorsul a járvány terjedése.



Lengyelországban is a járvány tetőzését várják a következő napokban. Hétfői adatok szerint egy nap alatt 16 965 új fertőződést mutattak ki, ami mintegy 2,3 ezerrel több, mint az előző hét azonos napján. Kifejezetten a Covid-19 miatt egy nap alatt 11 ember, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 37 ember hunyt el - a halálozási adatok csökkentek az előző hétfőhöz képest.



Több mint ötezerrel nőtt viszont egy hét alatt a kórházban kezeltek száma. Jelenleg 29 920 fertőzött szorul kórházi kezelésre, közülük 2985-en vannak lélegeztető gépen.



Lengyelországban a hétfő délutáni adatok szerint 5 882 581 oltást adtak be, ezen belül 1 992 611 millió embert az alkalmazott vakcinák második dózisával is beoltották.



Müller egy reggeli tévéinterjúban elmondta: június végéig legalább 10 millió embert terveznek beoltani a mintegy 31 millió felnőtt lakos közül. A varsói katonai kórház igazgatója, Grzegorz Gielerak professzor hétfőn a PAP hírügynökségnek elmondta: a jelenlegi járványhullám átvonulása után, 4-5 hét múlva a lengyelek 45-50 százaléka szervezetében lehetnek majd antitestek, így a beoltottakkal együtt a lakosság a nyári szünet végéig elérheti a nyájimmunitást.