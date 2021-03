Koronavírus-járvány

Csehországban folytatódik a napi esetek számának csökkenése

Vasárnap a laboratóriumok 1722 új fertőzést szűrtek ki, ami tavaly december eleje óta a legalacsonyabb hétvégi szám. 2021.03.29 10:45 MTI

Csehországban a hét végén is tovább csökkentek az új igazolt koronavírus-fertőzések napi számai - derül ki az egészségügyi minisztérium honlapján hétfő délelőtt megjelent legfrissebb statisztikákból.



Vasárnap a laboratóriumok 1722 új fertőzést szűrtek ki, ami tavaly december eleje óta a legalacsonyabb hétvégi szám. Egy hét alatt a vasárnapi esetek száma 666-tal esett vissza.



A Covid-19-járvány tavaly március eleji kirobbanása óta eddig 26 036 emberéletet követelt. A napi elhalálozások száma hosszabb idő után ismét mérsékelten csökkenni kezdett. A mostani március egyébként a járvány legtragikusabb hónapja, eddig ebben a hónapban 5232 személy hunyt el. Valószínűsíthető, hogy ez a szám még emelkedni fog, mert a napi halálesetek számát rendszeresen utólag pontosítják, emelik.



A cseh sajtó jó hírnek minősíti, hogy fokozatosan csökken a kórházakra nehezedő nyomás is. Vasárnap a kórházakban 7188 személyt kezeltek, ami 1140-nel kevesebb, mint egy hete. Néhány kórházban már visszatértek a normális üzemeltetéshez, bár a speciális Covid-osztályokat nem szüntették meg.



A járvány terjedésének enyhülését jelzi a reprodukciós szám is, amely vasárnap, 0,83 volt.



Vasárnapig 1,127 millió ember kapta meg a vakcina első adagját, mintegy 445 ezer személy már a második adagot is megkapta. Jan Blatny egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott, hogy április végéig mintegy kétmillió cseh állampolgár kapja meg a vakcina legalább első adagját. Csehországban továbbra is csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltóanyagokat használják.



Csehországban április 11-ig szükségállapot és nagyon szigorú óvintézkedések vannak érvényben. Andrej Babis kormányfő azt mondta, hogy ezek enyhítéséről legkorábban húsvét után születhet döntés.