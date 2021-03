Baleset

Több ezer élő állat vesztegel a Szuezi-csatornánál a hajókon

Jelentősen emelkednek az olajárak is, mert a Szuezi-csatornába beszorult konténerszállító hajó kiszabadítása akár hetekig is eltarthat, addig pedig nem indulhat el a forgalom. A csatornán keresztül halad át a globális olajkereslet 10-15 százaléka halad. 2021.03.28 11:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az élőállat-szállítmányokat fenyegető veszélyről először a The Guardian írt, az Animals International összesen húsz hasonló szállítmányról.



A 400 méter hosszú, 220 ezer tonnás Ever Given március 23-án feneklett meg a Szuezi csatornában, amelyet teljes szélességében elzárt. Egyelőre nem tudni, hogy mikor sikerül kiszabadítani, már legalább 20 ezer köbméter földet és homokok kotortak ki alóla, és gőzerővel dolgoznak tovább a helyzet megoldásán.

Ha a hajókon szállított állatok víz és élelem nélkül maradnak, sorra el fognak pusztulni, ha ez bekövetkezik, az a történelem legnagyobb élő állatokat érintő tengeri tragédiája lesz. A román hatóságokat már értesítették a szállítók, hogy elég élelem és víz van a hajók fedélzetén arra az esetre, ha a Szuezi csatorna felszabadítása elhúzódik. Kérdés, mi van a többi hajóval.



Az egyiptomi hatóságok legújabb feltételezése szerint emberi hiba miatt fordult keresztbe és feneklett meg az Ever Given a csatornában. Több mint 300 teherhajó vesztegel emiatt a csatorna két végén, a dugó becslések szerint óránként 400 millió dolláros kárt jelent a nemzetközi kereskedelemnek.