Koronavírus-járvány

Óriási sorok a szerb határokon, nagyon sok külföldi utazik Szerbiába vakcináért

Óriási sorok alakultak ki szombaton Szerbia határain, és a belügyminisztérium vasárnap is hasonló tömegekre számít, Szerbiában ugyanis ingyenes és előzetes regisztráció nélkül is fel tudják venni a hétvégén a koronavírus elleni védőoltást akár külföldiek is.



Szombaton a legnagyobb sorok a boszniai-szerb, valamint az észak-macedón-szerb határon alakultak ki, de nagyon sokan érkeztek Montenegróból is azért, hogy Belgrádban vagy Újvidéken megkapják a vakcinát.



A szerb kormány lehetővé tette, hogy az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagát akár külföldiek is megkapják a kijelölt oltópontokon, és azokból az országokból, ahol lassan halad az oltakozás, tömegesen érkeztek emberek. A helyszínről tudósító újságíróknak szinte mindenki azt mondta: nem hagyhatja ki a lehetőséget, inkább utazik néhány órát, de szeretne védett lenni.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában vasárnapra 4497-tel 581 617-re, Koszovóban 873-mal 87 027-re, Észak-Macedóniában 1320-szal 126 230-ra, Montenegróban 369-cel 89 732-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 1843-mal 163 875-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában 37-tel 5151-re, Koszovóban 11-gyel 1834-re, Észak-Macedóniában 35-tel 3642-re, Montenegróban héttel 1241-re, Bosznia-Hercegovinában pedig hatvannal 6322-re nőtt.