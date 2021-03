Csak orron viselhető koronavírus-maszkokat javasolnak mexikói kutatók - videó

Éttermi felhasználásra fejlesztettek COVID-19 maszkokat mexikói kutatók. A csak orron hordható egyéni védőeszköz alkalmazása mellett könnyen lehet ételt és italt fogyasztani. A tengerentúli tudósok szerint csak a szaglószerv letakarásával is biztosítható a járványügyi védelem nyilvános térben történő étkezés alatt.

A fejlesztést bemutatásához videót is készítettek az orrmaszk használatáról. Ezt szintén a fülre akasztva lehet viselni, akár az arcmaszkot, amelynek egyébként kiegészítője is lehet.



A bejelentést sokan üdvözölték, míg mások szerint egyszerűen nevetséges a megoldás.



Az új maszk nem ördögtől való, a Johns Hopkins Egyetem szakemberei szerint a koronavírus elleni küzdelemben fontos védelmi pont az orr letakarása.

