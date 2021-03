Koronavírus-járvány

Az olasz kormány az oltást elutasító egészségügyi dolgozók szankcionálását tervezi

Jogi eszközök alkalmazását jelentette be a koronavírus elleni oltásra nemet mondó egészségügyi dolgozókkal szemben Mario Draghi miniszterelnök pénteki sajtótájékoztatóján, és közölte azt is, hogy április végéig nem várható enyhítés az országos járványkorlátozásokban.



Mario Draghi bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi dolgozók legyenek kapcsolatban a betegekkel.



"A kormány intézkedik: az igazságügy-miniszter már a megfelelő rendelkezésen dolgozik" - hangoztatta Mario Draghi.



Az egészségügyi tárcát vezető Roberto Speranza megjegyezte, hogy az oltást elutasító egészségügyi dolgozók száma "minimális, mivel az orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók jelentős része jó példát mutatott".



Az utóbbi napokban több olasz kórházban derült ki, hogy az oltást eddig elutasító dolgozók terjesztették a betegek között a SARS-CoV-2 vírust.



A péntekenként összegzett járványadatok szerint Olaszország területe továbbra is kiemelten veszélyes, vagyis vörös színű, és közepesen veszélyes, vagyis narancssárga zónákra oszlik fel.



Változás az északi Valle d'Aostában történik, mely szombattól teljes zárlatot rendel el. A régióban bizonyult az országon belül a legmagasabbnak, 1,75-ösnek az úgynevezett reprodukciós ráta.



Lazio tartományban pedig keddtől enyhítenek: a térség vörösből narancssárga fokozatba lép át, ami azt jelenti, hogy feloldják a nappali kijárási tilalmat, az óvodások és az általános iskola alsó tagozatosai visszatérnek a tantermekbe, napközben kinyithatnak az üzletek, fodrászatok is. Az oldás azonban csak húsvétig tart, mivel április 3. és 5. között az egész ország ismét teljes zárlat alatt lesz.



A kormány még nem közölte, milyen intézkedéseket kíván fenntartani húsvét után: sajtóértesülések szerint a korlátozások fokozatos enyhítése várható, de a vendéglátás nyitva tartását csak délutánig engedélyeznék, ami Olaszországban kevés engedménynek számít. Ezzel egy időben azonban Mario Draghi megerősítette, hogy április végéig nem tervezik az országos korlátozások enyhítését.



Ami a felsőbb tagozatos iskolák újranyitását illeti, az egészségügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy nem a diákok tantermi jelenléte, hanem a velük újrainduló tömegközlekedés jelent továbbra is veszélyt a járvány terjedésében.



A húsz olasz régióból tizenháromban folyamatosan emelkedik az intenzív osztályon kezeltek száma. Tíz régióban kritikus szint fölött van a Covid-osztályok telítettsége.



December vége óta 8,6 millió olaszt oltottak be: közülük 6,6 millióan Pfizer-BioNTech, 2,4 millióan AstraZeneca és több mint nyolcszázezren Moderna védőoltást kaptak.



A 73 éves Mario Draghi bejelentette, hogy korosztálya szerint regisztrálta magát AstraZeneca oltásra, de még nem kapott választ, mikor kerülhet sor rá.