Koronavírus-járvány

Horvátországban is kiváltható lesz a karanténkötelezettség oltási bizonyítvánnyal

Horvátország április 1-jétől módosít határátlépési feltételein és felmenti a karanténkötelezettség alól azokat, akik rendelkeznek oltási bizonyítvánnyal vagy voltak már fertőzöttek - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a koronavírus-válságstáb vezetője a testület pénteki sajtótájékoztatóján.



A határt eddig - néhány kivétellel - csak negatív PCR-teszttel lehetett átlépni. Gyerekeknek hétéves korig nem lesz szükségük semmilyen igazolásra - mondta a tárcavezető.



A szigorításokkal kapcsolatban megismételte korábbi nyilatkozatát, miszerint a húsvéti ünnepekre országos szinten nem hoznak újabb korlátozásokat. Ugyanakkor - mint mondta - a megyék saját területükön dönthetnek szigorúbb intézkedésekről. Ezt korábban négy megye meg is tette, tíz megyében pedig már ettől a héttől online oktatásra álltak át.



A jelenlegi járványügyi intézkedések március 31-ig vannak hatályban.



Horvátországban több mint negyven százalékkal nőtt a fertőzöttek száma az elmúlt héthez képest, és meghatározóvá vált a gyorsabban terjedő brit variáns.



Az országban az elmúlt napon 1802 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 264 111-et. Az elmúlt 24 órában 16-an haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5854-re emelkedett. Kórházban 1107 beteget ápolnak, közülük 115-en vannak lélegeztetőgépen.



Szlovéniában szerdára 1032-vel, több mint 210 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban tíz beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 4258-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 500-an vannak kórházban, 108-an intenzív osztályon.



A csütörtöki bejelentésekkel ellentétben Szlovénia szombat helyett már péntektől módosított határátlépési feltételein. Eszerint a határ menti területeken ingatlannal és mezőgazdasági földdel rendelkezők ismét karanténkötelezettség nélkül léphetik át a határt. Az ingázóknak továbbra is egy hétnél nem régebbi PCR-tesztet vagy antigén gyorsteszttel kell rendelkezniük, mindenki más számára pedig kötelező a 24 óránál nem régebbi PCR-teszt. Kivételt képeznek ez alól azok, akik rendelkeznek oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy már átestek a fertőzésen.



A kormány vasárnap este dönt a húsvéti időszakra vonatkozó korlátozásokról. Sajtóhírek szerint április 1-jétől 12-ig teljes lezárás jöhet.