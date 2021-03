Koronavírus-járvány

Az újabb járványhullám miatt várhatóan később kezdődik az euróövezeti növekedés

Londoni makrogazdasági elemzők szerint a koronavírus-járvány újabb hulláma és az oltóanyag-ellátási problémák miatt a vártnál valószínűleg később kezdődik a kilábalás folyamata az euróövezeti gazdaságban.



Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics csütörtökön ismertetett, felülvizsgált előrejelzésében közölte: új várakozása szerint júniusban vagy júliusban várható a legnagyobb gazdasági károkat okozó korlátozások feloldása az euróövezetben.



A ház szerint ezután már gyors fellendülés következik a valutauniós gazdaságban, de csak a harmadik negyedévtől, annak ellenére is, hogy a jelek szerint a legtöbb előrejelző cég, sőt az euróövezeti jegybank (EKB) is már a legközelebbi jövőben az aktvitás élénkülésének elkezdődésére számít.



A Capital Economics londoni elemzői közölték: az idén immár csak 3 százalékos éves átlagos GDP-növekedéssel számolnak az euróövezetben, jövőre ugyanakkor az eddigi várakozásuknál gyorsabb, 4,5 százalékos növekedést valószínűsítenek a valutauniós gazdaságban.



A ház eddigi prognózisában 2021-re és 2022-re is 4 százalékos euróövezeti növekedés szerepelt.



A Capital Economics tanulmánya szerint azok az euróövezeti gazdaságok, amelyek már most a járvány előtti szintet megközelítő kapacitással működnek, várhatóan kevésbé sínylik meg a fellendülés késedelmét.



A ház előrejelzése szerint Németországban a hazai össztermék értéke 2022 első negyedévére visszatérhet a koronavírus-járvány előtti szintre, Franciaországban és Spanyolországban azonban ugyanez csak 2023-ra várható.



A Capital Economics londoni elemzői közölték: azzal számolnak, hogy az euróövezet egészének gazdasági teljesítménye 2022 harmadik negyedévében éri el a járvány előtti szintet.

A cég várakozása szerint a brit hazai össztermék 2022 első negyedévére, az amerikai GDP-érték már az idei második negyedévben ismét a koronavírus-válság előtti szinteken lehet.



Más nagy londoni házak ennél derűlátóbban ítélik meg az euróövezeti gazdaság kilátásait és a globális növekedési kilátásokat is.



A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő friss negyedéves globális helyzetértékelésében közölte: az eddigi prognózisában szereplő 5,3 százalékról 6,1 százalékra javította a világgazdaság idei egész éves növekedésére szóló előrejelzését.



A cég szerint az előrejelzési forgatókönyv felülvizsgálatában döntő szerepe volt az egyre lendületesebb oltási kampányoknak, az erőteljesen növekvő költségvetési ösztönzéseknek, valamint annak, hogy a nagy gazdaságok alkalmazkodtak a járvány megfékezését célzó intézkedésekhez.



A Fitch Ratings londoni elemzői közölték: az amerikai gazdaság idei növekedésére adott előrejelzésüket az eddigi 4,5 százalékról 6,5 százalékra, a kínai hazai össztermék bővülési ütemére szóló prognózisukat 8 százalékról 8,4 százalékra javították, az euróövezetben pedig változatlanul 4,7 százalékos GDP-növekedést várnak 2021 egészére.



A hitelminősítő a globális feltörekvő térségben - Kína nélkül számolva - 6 százalékos idei átlagos növekedést vár az általa eddig valószínűsített 5 százalékos GDP-növekedés helyett.