Koronavírus-járvány

Módosít határátlépési feltételein Szlovénia

A kormány szerda késő esti ülésén arról is döntött, hogy az óraátállítás miatt lerövidíti az éjszakai kijárási tilalmat, amely 21 óra helyett most 22 órától reggel 5 óráig tart majd. 2021.03.25 13:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szlovénia szombattól módosít határátlépési feltételein, a határ menti területeken ingatlannal és mezőgazdasági földdel rendelkezők ismét karanténkötelezettség nélkül léphetik át a határt, amennyiben tíz óránál nem hosszabb ideig tartózkodnak az országban - derült ki válságkabinet csütörtöki sajtótájékoztatóján.



Az ingázóknak továbbra is egy hétnél nem régebbi PCR-tesztet vagy antigén gyorstesztet kell felmutatniuk a határon.



Mindenki más számára kötelező a 24 óránál nem régebbi PCR-teszt, korábban egy napnál nem régebbi antigén teszttel is be lehetett utazni Szlovéniába. Kivételt képeznek ez alól azok, akik rendelkeznek oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy már átestek a fertőzésen.



A kormány szerda késő esti ülésén arról is döntött, hogy az óraátállítás miatt lerövidíti az éjszakai kijárási tilalmat, amely 21 óra helyett most 22 órától reggel 5 óráig tart majd. A tizenkét régióból hármat, két nyugat- és egy észak-szlovéniai régiót ismét vörös besorolású területté nyilvánítottak, és ezekben lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el.



A kabinet módosította a nemzeti oltási stratégiát is. A kritikus infrastruktúra előtt előnyben részesülnek a 60 év felettiek. Jelenleg ugyanis a kórházban kezelt betegek átlagéletkora 66 év, az intenzív osztályon kezelt betegeké pedig 67 év. Ezt a korosztályt nem oltották eddig. A 80 évesek immunizációja a hétvégén fejeződik be.



Szlovéniában szerdára 1164-gyel, több mint 200 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban négy beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3998-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 501-en vannak kórházban, 107-en intenzív osztályon.



Horvátországban az elmúlt napon 1673 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 262 302-öt. Az elmúlt 24 órában tízen haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5838-ra emelkedett. Kórházban 1071 beteget ápolnak, közülük százan vannak lélegeztetőgépen.



A zágrábi kormány csütörtöki ülésén április végéig kiterjesztette a gazdaságélénkítő csomagját. Azok a vállalkozók, akik a járványintézkedések következtében nem tudnak kinyitni, vagy nagymértékben visszaesik a forgalmuk, továbbra is részesülnek bértámogatásban és az állam fedezi működési költségeik egy részét.



Davor Bozinovic horvát belügyminiszter jelezte: a megyei válságstábok javaslatára négy megyében, Dubrovnik-Neretva, Tengermelléki-Fennsík, Károlyváros és Zágráb megyében csütörtöktől szigorítanak az intézkedéseken, korlátozzák a nyilvános rendezvényeken résztvevők felső létszámhatárát és bezáratják vendéglátóhelyek teraszait és kerthelyiségeit.



Horvátország is módosított oltási stratégiáján, és a turisztikai dolgozók is bekerülnek elsőbbséget élvező oltandók csoportjába.