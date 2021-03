Koronavírus-járvány

Merkel: új járvány kezdődött a brit mutáció szétterjedésével

2021.03.25 11:31 MTI

Új járvány kezdődött Németországban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) úgynevezett brit mutációjának szétterjedésével, ezért védekezni is másként kell - mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön a szövetségi parlamentben.



A vírus egy éve megjelent változata ellen védekezve a jelenlegi korlátozásokkal is sikerült volna megfékezni a járványt, Németország mégis ismét a fertőzésszám robbanásszerű emelkedésének szakaszában van, mert az "erőszakosabb", sokkal fertőzőképesebb és "halálosabb" brit mutáns kiszorította a többit.



Ezért a tavaly tavasz óta kifejlesztett új eszközöket is használni kell, köztük az antigén gyorstesztet és a segítség nélkül, önállóan elvégezhető gyorstesztet is - mondta a kancellár, aláhúzva: mindenkinek biztosítják a hetente legalább egyszeri ingyenes teszt lehetőségét, de élni is kell ezzel a lehetőséggel.



Kiemelte: a tesztelés a "híd", amelyen haladni lehet, amíg megmutatkoznak a járványt megállító oltási kampány eredményei. "Minél többet tesztelünk, annál kevesebb korlátozásra van szükség" - mondta Angela Merkel.