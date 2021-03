Állati

Visszatértek Bidenék németjuhászai a Fehér Házba, miután az egyik 'kisebb sérülést' okozott egy ügynöknek

Biden és felesége korábban egy interjúban arról beszéltek, hogy Champ és Major is jó kutya, mindkettőt nevelték attól kezdve, hogy hozzájuk kerültek. 2021.03.25 10:23 MTI

Visszatértek a Fehér Házba a Biden házaspár németjuhászai, amelyeket március 8-án átmenetileg visszaköltöztettek Delaware-be, a Biden család otthonába, miután egyikük, a fiatalabb Major "kisebb sérülést" okozott a szövetségi titkosszolgálat egyik ügynökének.



A kutyák a múlt hét végén találkoztak újra gazdáikkal a marylandi Camp Davidban, és vasárnap kerültek vissza Washingtonba - közölte szerdai sajtótájékoztatóján Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője.



A két németjuhász a jövőben szabadon járkálhat az elnöki rezidencián, és időről időre visszamennek Delaware-be, mint ahogy Joe és Jill Biden is rendszeresen visszajár a családi birtokra különböző alkalmakkor - mondta a szóvivő.



Psaki szerint a biztonsági emberrel összetűzésbe keveredett fiatalabb kutya, Major kisebb pótkiképzésben részesült a távollét alatt. A két kutya egyike kedden a Fehér Ház teraszán várta, hogy gazdája, Biden elnök visszatérjen a haditengerészet helikopterén egy ohiói rendezvényről.



A szóvivő korábban azt mondta a március eleji incidensről, hogy a két kutya még mindig nem szokta meg teljesen az új környezetet és az új embereket.



"A Biden család fiatalabb kutyáját, Majort váratlanul érte egy ismeretlen ember megjelenése, és olyan módon reagált, amely kisebb sérülést okozott az érintettnek, akit ellátott a Fehér Ház orvosi személyzete és nem szorult további kezelésre" - fejtette ki.



Bidenék két németjuhásza közül a 13 éves Champ régóta él a családdal, Majort 2018-ban hozták el egy delaware-i menhelyről. A hároméves Major a Fehér Ház első kutyája, amelyet menhelyről fogadtak örökbe.



Biden és felesége korábban egy interjúban arról beszéltek, hogy Champ és Major is jó kutya, mindkettőt nevelték attól kezdve, hogy hozzájuk kerültek. Biden elmondta, hogy Champ komoly kiképzést kapott, és Major is ismeri felesége legfontosabb szabályát: nem szabad felugrani a bútorokra.