A román ellenzék a járványadatok állítólagos hamisításának kivizsgálását sürgeti

Victor Negrescu szociáldemokrata politikus szerint Románia mintegy 1 milliárd eurónyi újjáépítési támogatástól esik el amiatt, hogy a világjárvány idején a valósnál kisebb számokat jelentett a nemzetközi intézményeknek. 2021.03.24 20:51 MTI

Az Európai Bizottságtól kért kivizsgálást a korábbi bukaresti liberális (PNL-) kormány által közölt járványadatok állítólagos meghamisítása ügyében Victor Negrescu szociáldemokrata európai parlamenti (EP-) képviselő - közölte szerdán a G4Media.ro hírportál.



A politikus azzal vádolja a - jelenleg a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) közösen kormányzó - PNL-t, hogy veszélybe sodorta a románok egészségét, és aláásta az ország nemzetközi hitelét.



Negrescu szerint Románia mintegy 1 milliárd eurónyi újjáépítési támogatástól esik el amiatt, hogy a világjárvány idején a valósnál kisebb számokat jelentett a nemzetközi intézményeknek.



A szociáldemokrata EP-képviselő Vlad Voiculescu USR-es egészségügyi miniszter újabb - a koalícióban is feszültséget keltő - "leleplezésére" alapozta feljelentését. Voiculescu ugyanis a korábbi egyszínű PNL-kormány egyik volt miniszterével folytatott facebookos polémiája során azt írta: a tavalyi választások előtt a hatóságok meglehetősen "újító" módon számították ki a - járványügyi korlátozások mértékét meghatározó - kéthetes lakosságarányos fertőzési rátát.



Voiculescu szerint Európában egyedülálló módon a számításból kihagyták a fertőzési gócokat, másrészt a 14 napos fertőzési arány kiszámítása során "elvesztettek vagy két napot".



Az egészségügyi miniszter újabb sajtóbotrányt keltő megnyilvánulása éles kirohanásra késztette Florin Roman PNL-alelnököt, aki azt írta közösségi oldalán: elege van Voiculescu alkalmatlanságából és ingyencirkuszaiból. Szerinte az USR-es miniszternek "kicsúszott a kezéből a gyeplő", nem tudja már féken tartani a járványt, ezért hozzá nem értését "petárdákkal és füstbombákkal" próbálja leplezni.



A PNL éléről államfővé választott Klaus Iohannist is erről faggatták az újságírók egy szerdai rendezvényen, de az elnök határozottan cáfolta, hogy meghamisították volna a járványadatokat a romániai parlamenti választások előtt. Szerinte csak arról van szó, hogy a mostani egészségügyi miniszter változtatott azon a képleten, amellyel a járvány terjedési sebességét kiszámítják.



Iohannis ugyanakkor megüzente Voiculescunak, hogy szerinte az elvi viták helyett a valóban fontos problémákra - az intenzív terápiás kapacitás növelésére, az orvosok veszélyességi pótlékának kifizetésére és a kórházak felszerelésére - kellene összpontosítania.



Voiculescu március elején az oltáskampány "érzékeny" - a fegyveres testületekre is kiterjedő - adatainak közlésével keltett médiavihart, és váltotta ki a liberális koalíciós partnerek rosszallását. Az általa közzétett információkból egy tényfeltáró lap kimutatta, hogy Romániában több mint hétezren kaptak soron kívül koronavírus elleni oltást, köztük a nemzetbiztonsági és igazságszolgáltatási intézmények több mint ötszáz alkalmazottja.