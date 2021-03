Koronavírus-járvány

WHO: másfél hónap csökkenés után nőtt a heti koronavírus általi halálozások száma

Másfél hónap után ismét nőtt a koronavírus-járvány heti halottainak száma, miközben az újabb fertőzöttek száma is növekszik globális szinten - derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán ismertetett jelentéséből.



A beszámoló szerint a heti halálesetszám mintegy három százalékkal körülbelül 60 ezerre nőtt.



A fertőzöttek száma az egymást követő negyedik héten is nőtt, a legutóbbi héten 3,3 millió fertőzöttet regisztráltak - közölte a genfi székhelyű szervezet.



A koronavírus-fertőzöttek száma nőtt Ázsiában, Európában, a Közel-Keleten, de stagnált Amerikában és Afrikában.



A legtöbb újabb fertőzöttet Brazíliában regisztrálták, 508 010-et, ami három százalékkal több az azelőtti hetihez képest. Őt követi az Egyesült Államok 374 369 újabb fertőzöttel (ami 19 százalékos csökkenést jelent az előző hetihez képest), majd India 240 082 újabb fertőzöttel, ami viszont 62 százalékos növekedést mutat az előző számadathoz képest.



Európán belül Franciaországban 27 százalékkal nőtt a legutóbbi héten az újabb fertőzöttek száma (204 840), őt Olaszország követi 154 493 újabb fertőzöttel (az azelőtti héten körülbelül hasonló számban jegyeztek fel újabb fertőzötteket).